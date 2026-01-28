Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сделали выводы. Оболонь одержала победу над ФК Приштина
Товарищеские матчи
Оболонь
28.01.2026 15:30 – FT 2 : 1
Приштина
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 17:29 | Обновлено 28 января 2026, 17:30
146
0

Сделали выводы. Оболонь одержала победу над ФК Приштина

Поединок «Оболонь» – «Приштина» завершился со счетом 2:1

ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 28 января, команда УПЛ в спарринге обыграла косовский клуб «Приштина».

Это был второй спарринг «Оболони» за день. Ранее «пивовары» сыграли вничью 1:1 с ФК «Фероникели» из второго по силе дивизиона чемпионата Косово.

В матче с ФК «Приштина» «Оболонь» вышла вперед на 15-й минуте. После розыгрыша штрафного Тарас Мороз замкнул прострел с левого фланга.

«Приштина» отыгралась на 72-й минуте, реализовав пенальти. Однако «Оболонь», в отличие о первого матча дня, смогла вырвать победу. Решающий гол на 80-й минуте забил Павел Полегенько.

Товарищеский матч. Турция. 28 января

«Оболонь» (Украина) – «Приштина» (Косово)

Голы: Мороз, 15, Полегенько, 80 – гол, 72 (пенальти)

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
