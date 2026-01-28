Сделали выводы. Оболонь одержала победу над ФК Приштина
Поединок «Оболонь» – «Приштина» завершился со счетом 2:1
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В среду, 28 января, команда УПЛ в спарринге обыграла косовский клуб «Приштина».
Это был второй спарринг «Оболони» за день. Ранее «пивовары» сыграли вничью 1:1 с ФК «Фероникели» из второго по силе дивизиона чемпионата Косово.
В матче с ФК «Приштина» «Оболонь» вышла вперед на 15-й минуте. После розыгрыша штрафного Тарас Мороз замкнул прострел с левого фланга.
«Приштина» отыгралась на 72-й минуте, реализовав пенальти. Однако «Оболонь», в отличие о первого матча дня, смогла вырвать победу. Решающий гол на 80-й минуте забил Павел Полегенько.
Товарищеский матч. Турция. 28 января
«Оболонь» (Украина) – «Приштина» (Косово)
Голы: Мороз, 15, Полегенько, 80 – гол, 72 (пенальти)
Видеозапись матча
