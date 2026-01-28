Форвард сборной Украины может присоединиться к футболисту Реала
Роман Яремчук и Эндрик будут вместе играть в стартовом составе «Лиона», если трансфер состоится
Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клуб во время зимнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Франции.
Опытный 30-летний футболист недоволен своим положением в нынешней команде и недостаточным количеством игрового времени, которое ему предоставляет наставник Хосе Луис Мендилибар.
Яремчук рассматривает вариант с переходом во французский «Лион», где работает бывший тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека.
В атаке клуба из Лиги 1 играет форвард мадридского «Реала» Эндрик, который перебрался в чемпионат Франции на правах аренды. В нынешнем сезоне провел три матча за «Лион», в которых забил четыре гола и отдал один ассист.
По информации инсайдера Саши Тавольери, Яремчук и Эндрик не будут конкурировать за место в стартовом составе. Фонсека намерен изменить схему команды и играть с двумя форвардами.
В сезоне 2025/26 украинский футболист провел 16 матчей во всех турнирах за «Олимпиакос», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Контракт украинского нападающего истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.
