Форвард сборной Украины может присоединиться к футболисту Реала

Форвард греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клуб во время зимнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Франции.

Опытный 30-летний футболист недоволен своим положением в нынешней команде и недостаточным количеством игрового времени, которое ему предоставляет наставник Хосе Луис Мендилибар.

Яремчук рассматривает вариант с переходом во французский «Лион», где работает бывший тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека.

В атаке клуба из Лиги 1 играет форвард мадридского «Реала» Эндрик, который перебрался в чемпионат Франции на правах аренды. В нынешнем сезоне провел три матча за «Лион», в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

По информации инсайдера Саши Тавольери, Яремчук и Эндрик не будут конкурировать за место в стартовом составе. Фонсека намерен изменить схему команды и играть с двумя форвардами.

В сезоне 2025/26 украинский футболист провел 16 матчей во всех турнирах за «Олимпиакос», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт украинского нападающего истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.