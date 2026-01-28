29 января первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Ориентировочно в 10:30 по Киеву украинка выйдет на центральный стадион турнира – Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина поборется против «нейтральной» Арины Соболенко, которая занимает первое место в мировом рейтинге WTA.

Свитолина на пути к дебютному полуфиналу Australian Open прошла: Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Коко Гауфф.

Соболенко переиграла Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона, Бай Чжуосюань, Анастасию Потапову, Викторию Мбоко и Иву Йович.

Ранее Элина играла против Соболенко шесть раз и потерпела пять поражений. Единственную победу украинка одержала в 2020 году на грунтовых соревнованиях в Страсбурге.

Элина проведет четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam и постарается выйти в дебютный финал.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Australian Open Свитолина – Соболенко

Видеотрансляция матча в Украину покажет канала Eurosport 1, который доступен на видеосервисе MEGOGO.

Видеотрансляцию встречи также можно будет найти на Sport.ua.