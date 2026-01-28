Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский Холанд после неприятностей в Германии заинтересовал шесть команд
28 января 2026, 20:17
Украинский Холанд после неприятностей в Германии заинтересовал шесть команд

Степанов может продолжить играть в аренде, но уже в другом клубе

Украинский Холанд после неприятностей в Германии заинтересовал шесть команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов досрочно завершает аренду в «Нюрнберге». Об этом сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Форвард возвращается в «Байер», после чего может снова сменить клубную прописку. Отмечается, что к Степанову уже есть конкретный интерес со стороны шести клубов – как из второй Бундеслиги, так и из-за рубежа. Окончательное решение о его будущем ожидается в ближайшее время.

Главный тренер команды Мирослав Клозе перестал привлекать украинского форварда даже к заявке на матчи, что и подтолкнуло игрока к смене клуба.

Дмитрий Олийченко
