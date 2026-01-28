Украинский Холанд после неприятностей в Германии заинтересовал шесть команд

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов досрочно завершает аренду в «Нюрнберге». Об этом сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Форвард возвращается в «Байер», после чего может снова сменить клубную прописку. Отмечается, что к Степанову уже есть конкретный интерес со стороны шести клубов – как из второй Бундеслиги, так и из-за рубежа. Окончательное решение о его будущем ожидается в ближайшее время.

Главный тренер команды Мирослав Клозе перестал привлекать украинского форварда даже к заявке на матчи, что и подтолкнуло игрока к смене клуба.