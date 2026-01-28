Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча восьмого тура Лиги чемпионов 28 января в 22:00
28 января состоится матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В стартовом составе орлов сыграют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве.
Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
