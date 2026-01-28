28 января состоится матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе орлов сыграют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве.

Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.33 для Бенфики и 1.70 для Реал. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.