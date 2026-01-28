Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Чемпионов
Бенфика
28.01.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
28 января 2026, 21:15 | Обновлено 28 января 2026, 21:17
Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча восьмого тура Лиги чемпионов 28 января в 22:00

Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Коллаж Sport.ua

28 января состоится матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе орлов сыграют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Реал
