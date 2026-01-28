Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Копенгаген забил гол Барселоне на 4-й минуте матча ЛЧ на Камп Ноу
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:14 | Обновлено 28 января 2026, 22:24
Датская команда быстро открыла счет в поединке 8-го тура еврокубка, отличился Дадасон

Getty Images/Global Images Ukraine

Датская команда Копенгаген быстро вышла вперед в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Барселоны.

На четвертой минуте игры отличился Виктор Дадасон с передачи Мохамеда Эльюнусси и сделал счет 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Дадасона это третий гол в текущем сезоне главного еврокубка.

Барселона и Копенгаген стартовали 28 января на стадионе Камп Ноу в 22:00 по Киеву.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Копенгаген Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
