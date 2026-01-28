Лига чемпионов28 января 2026, 22:14 | Обновлено 28 января 2026, 22:24
ВИДЕО. Копенгаген забил гол Барселоне на 4-й минуте матча ЛЧ на Камп Ноу
Датская команда быстро открыла счет в поединке 8-го тура еврокубка, отличился Дадасон
28 января 2026, 22:14 | Обновлено 28 января 2026, 22:24
Датская команда Копенгаген быстро вышла вперед в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Барселоны.
На четвертой минуте игры отличился Виктор Дадасон с передачи Мохамеда Эльюнусси и сделал счет 1:0.
Для Дадасона это третий гол в текущем сезоне главного еврокубка.
Барселона и Копенгаген стартовали 28 января на стадионе Камп Ноу в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Копенгаген забил гол Барселоне на 4-й минуте матча ЛЧ на Камп Ноу
