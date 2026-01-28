ВИДЕО. Копенгаген забил гол Барселоне на 4-й минуте матча ЛЧ на Камп Ноу

Датская команда Копенгаген быстро вышла вперед в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Барселоны.

На четвертой минуте игры отличился Виктор Дадасон с передачи Мохамеда Эльюнусси и сделал счет 1:0.

Для Дадасона это третий гол в текущем сезоне главного еврокубка.

Барселона и Копенгаген стартовали 28 января на стадионе Камп Ноу в 22:00 по Киеву.

Копенгаген забил гол Барселоне на 4-й минуте матча ЛЧ на Камп Ноу

Getty Images/Global Images Ukraine

