Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
28 января лиссабонская Бенфика проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды мадридского Реала.
Коллективы играют на арене Эштаду да Луж. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
В старте орлов вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Андрей Лунин остался в резерве сливочных.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
