Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 января лиссабонская Бенфика проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды мадридского Реала.

Коллективы играют на арене Эштаду да Луж. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

В старте орлов вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Андрей Лунин остался в резерве сливочных.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

