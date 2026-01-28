Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:05 |
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

28 января лиссабонская Бенфика проводит матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды мадридского Реала.

Коллективы играют на арене Эштаду да Луж. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В старте орлов вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Андрей Лунин остался в резерве сливочных.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
