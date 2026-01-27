Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Лунин хочет покинуть «Реал»
Украинский вратарь Андрей Лунин, 26 лет, принял решение покинуть «Реал».
По данным El Nacional, вратарь не верит обещаниям главного тренера Альваро Арбелоа, который в частной беседе сказал, что готов предоставить ему игровое время в нескольких матчах до конца сезона.
Лунин считает, что для его карьеры лучшим решением будет переход в клуб, где он сможет стать основным игроком.
Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил восемь голов.
Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро
Мирча Луческу попал в больницу