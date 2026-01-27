Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
27 января 2026, 23:42 |
Лунин хочет покинуть «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин, 26 лет, принял решение покинуть «Реал».

По данным El Nacional, вратарь не верит обещаниям главного тренера Альваро Арбелоа, который в частной беседе сказал, что готов предоставить ему игровое время в нескольких матчах до конца сезона.

Лунин считает, что для его карьеры лучшим решением будет переход в клуб, где он сможет стать основным игроком.

Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил восемь голов.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
SandroKing
Провів у цьому сезоні три матчі та пропустив вісім голів. І це в Реалі.
