Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду

Украинский вратарь Андрей Лунин, 26 лет, принял решение покинуть «Реал».

По данным El Nacional, вратарь не верит обещаниям главного тренера Альваро Арбелоа, который в частной беседе сказал, что готов предоставить ему игровое время в нескольких матчах до конца сезона.

Лунин считает, что для его карьеры лучшим решением будет переход в клуб, где он сможет стать основным игроком.

Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил восемь голов.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.