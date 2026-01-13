Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 января 2026, 18:22 | Обновлено 13 января 2026, 18:24
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер Реала Альваро Арбелоа надеется построить хорошие отношения с лидером команды Винисиусом Жуниром. У бразильского форварда были конфликты с прошлым наставником Хаби Алонсо.

«Мои отношения с Винисиусом? Я очень хочу, чтобы он танцевал, праздновал и наслаждался футболом. От этого выиграют все. Тогда он будет на высоком уровне», – считает Арбелоа.

Ранее сообщалось, что конфликт с Винисиусом был одной из причин, почему Алонсо покинул мадридскую команду.

Наставник считал, что клуб занял сторону игрока.

По теме:
Алонсо стал 7-м коучем в истории Реала по среднему количеству очков за игру
Хаби Алонсо впервые объяснил увольнение из Реала и раскрыл причину
Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
