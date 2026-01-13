Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»

Новый тренер Реала Альваро Арбелоа надеется построить хорошие отношения с лидером команды Винисиусом Жуниром. У бразильского форварда были конфликты с прошлым наставником Хаби Алонсо.

«Мои отношения с Винисиусом? Я очень хочу, чтобы он танцевал, праздновал и наслаждался футболом. От этого выиграют все. Тогда он будет на высоком уровне», – считает Арбелоа.

Ранее сообщалось, что конфликт с Винисиусом был одной из причин, почему Алонсо покинул мадридскую команду.

Наставник считал, что клуб занял сторону игрока.