Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Арбелоа надееся поладить с Винисиусом
Новый тренер Реала Альваро Арбелоа надеется построить хорошие отношения с лидером команды Винисиусом Жуниром. У бразильского форварда были конфликты с прошлым наставником Хаби Алонсо.
«Мои отношения с Винисиусом? Я очень хочу, чтобы он танцевал, праздновал и наслаждался футболом. От этого выиграют все. Тогда он будет на высоком уровне», – считает Арбелоа.
Ранее сообщалось, что конфликт с Винисиусом был одной из причин, почему Алонсо покинул мадридскую команду.
Наставник считал, что клуб занял сторону игрока.
