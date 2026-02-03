Флик прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в Барсу

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно потенциального возвращения голкипера Марка-Андре тер Штегена, который находится в аренде в «Жироне», в связи с его травмой.

«Мне еще не представилось возможности обсудить ситуацию с тер Штегеном лично. Я слежу за новостями и искренне желаю ему скорейшего выздоровления, но диалога у нас пока не было. Относительно его досрочного возвращения мне сказать нечего. На данный момент подтвержден лишь факт травмы, а дальнейшие перспективы остаются неопределенными», – цитирует Флика издание AS.

Ранее в спортивных СМИ были опубликованы данные о том, что у вратаря диагностировано тяжелое мышечное повреждение – надрыв задней поверхности бедра с вероятным вовлечением сухожилий. Подобный диагноз может подтолкнуть «Жирону» к досрочному прекращению арендного договора с каталонской стороной.