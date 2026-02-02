Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета амстердамского «Аякса».

Контракт 29-летнего футболиста принадлежал лондонскому «Арсеналу», однако в нынешнем сезоне украинец играл на правах аренды в составе «Ноттингема», где провел десять матчей.

После ухода защитника пресс-служба «лесников» обратилась к Зинченко и пожелала ему удачи на новом этапе профессиональной карьеры:

«Александра Зинченко отозвал его клуб «Арсенал». Все в «Ноттингеме Форест» желают Алексу всего лучшего на следующем этапе его карьеры», – сообщили «лесники».

Зинченко договорился о сотрудничестве с «Аяксом» до завершения нынешнего сезона 2025/26 после чего нидерландский клуб сможет предложить украинцу новое соглашение, если будет доволен прогрессом игрока.

В активе защитника – 75 игр в футболке сборной Украины и 12 забитых мячей. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.