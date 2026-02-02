Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Англия
02 февраля 2026, 18:53 |
985
0

Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»

02 февраля 2026, 18:53 |
985
0
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета амстердамского «Аякса».

Контракт 29-летнего футболиста принадлежал лондонскому «Арсеналу», однако в нынешнем сезоне украинец играл на правах аренды в составе «Ноттингема», где провел десять матчей.

После ухода защитника пресс-служба «лесников» обратилась к Зинченко и пожелала ему удачи на новом этапе профессиональной карьеры:

«Александра Зинченко отозвал его клуб «Арсенал». Все в «Ноттингеме Форест» желают Алексу всего лучшего на следующем этапе его карьеры», – сообщили «лесники».

Зинченко договорился о сотрудничестве с «Аяксом» до завершения нынешнего сезона 2025/26 после чего нидерландский клуб сможет предложить украинцу новое соглашение, если будет доволен прогрессом игрока.

В активе защитника – 75 игр в футболке сборной Украины и 12 забитых мячей. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Аяксе
Эпицентр подпишет игрока Динамо, который не входит в планы Игоря Костюка
Ноттингем Форест Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02 февраля 2026, 17:45 20
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо трудоустроился тренером в Европе
Футбол | 02 февраля 2026, 17:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо трудоустроился тренером в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо трудоустроился тренером в Европе

Экс-полузащитник Алексей Довгий договорился о сотрудничестве с болгарским клубом «Фратрия»

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02.02.2026, 08:34
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 6
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем