Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе амстердамского клуба «Аякс»
Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, где будет защищать цвета амстердамского «Аякса».
Контракт 29-летнего футболиста принадлежал лондонскому «Арсеналу», однако в нынешнем сезоне украинец играл на правах аренды в составе «Ноттингема», где провел десять матчей.
После ухода защитника пресс-служба «лесников» обратилась к Зинченко и пожелала ему удачи на новом этапе профессиональной карьеры:
«Александра Зинченко отозвал его клуб «Арсенал». Все в «Ноттингеме Форест» желают Алексу всего лучшего на следующем этапе его карьеры», – сообщили «лесники».
Зинченко договорился о сотрудничестве с «Аяксом» до завершения нынешнего сезона 2025/26 после чего нидерландский клуб сможет предложить украинцу новое соглашение, если будет доволен прогрессом игрока.
В активе защитника – 75 игр в футболке сборной Украины и 12 забитых мячей. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
Oleksandr Zinchenko has been recalled by parent club Arsenal.— Nottingham Forest (@NFFC) February 1, 2026
Everyone at Nottingham Forest wishes Alex the best for the next step in his career.
