Украинский тренер интересует пятикратного чемпиона, где играет предатель

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник оказался в поле зрения зарубежного клуба.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, казахстанский «Актобе» проявляет серьезный интерес к украинскому специалисту.

Председатель правления «Актобе» Арман Оспанов, который ранее работал в Украине, известен теплым отношением к украинскому футболу и является инициатором возможного назначения Скрипника.

Клуб готов рассмотреть выплату финансовой компенсации «Заре» за выкуп контракта наставника.

Напомним, недавно «Актобе» подписал предателя Ивана Ордеца.