  Трансфер Яремчука в Лион стал 4-м самым дорогим среди украинцев в Лигу 1
Франция
02 февраля 2026, 19:28
Трансфер Яремчука в Лион стал 4-м самым дорогим среди украинцев в Лигу 1

Рекорд продолжает удерживать подписание ПСЖ Ильи Забарного из Борнмута

Трансфер Яремчука в Лион стал 4-м самым дорогим среди украинцев в Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Переход украинского нападающего Романа Яремчука из Олимпиакоса в Лион, несмотря на то, что он стал только арендным, стал 4-м самым дорогим среди всех трансферов украинских футболистов во французскую Лигу 1.

Французы заплатят греческому клубу 1.5 млн евро за аренду украинца до конца сезона 2025/26.

Лишь три украинца раньше переходили во французский чемпионат за больше денег: Илья Забарный из Борнмута в ПСЖ за 63 млн евро, Руслан Малиновский из Аталанты в Марсель за 10 млн евро и Эдуард Соболь из Брюгге в Страсбург за 2.5 млн евро.

Самые дорогие переходы украинских футболистов в Лигу 1

  • 63 млн евро – Илья Забарный (из Борнмута в ПСЖ), 2025/26
  • 10 млн евро – Руслан Малиновский (из Аталанты в Марсель), 2023/24
  • 2.5 млн евро – Эдуард Соболь (из Брюгге в Страсбург), 2022/23
  • 1.5 млн евро (аренда) – Роман Яремчук (с Олимпиакоса в Лион), 2025/26
  • 1 млн евро – Даниил Игнатенко (из Шахтера в Бордо), 2022/23
  • 0.85 млн евро – Максим Левицкий (из Черноморца в Сент-Этьен), 2000/01
  • 0.3 млн евро – Николай Кухаревич (из Движения в Труа), 2021/22
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
