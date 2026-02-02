Трансфер Яремчука в Лион стал 4-м самым дорогим среди украинцев в Лигу 1

Переход украинского нападающего Романа Яремчука из Олимпиакоса в Лион, несмотря на то, что он стал только арендным, стал 4-м самым дорогим среди всех трансферов украинских футболистов во французскую Лигу 1.

Французы заплатят греческому клубу 1.5 млн евро за аренду украинца до конца сезона 2025/26.

Лишь три украинца раньше переходили во французский чемпионат за больше денег: Илья Забарный из Борнмута в ПСЖ за 63 млн евро, Руслан Малиновский из Аталанты в Марсель за 10 млн евро и Эдуард Соболь из Брюгге в Страсбург за 2.5 млн евро.

Самые дорогие переходы украинских футболистов в Лигу 1