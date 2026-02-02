Украинский нападающий Роман Яремчук стал игроком французского Лиона. Вечером 2 февраля французский клуб официально объявил о подписании футболиста сборной Украины.

30‑летний форвард перешел из греческого Олимпиакоса в Лион на правах аренды до конца сезона (30 июня 2026 года) с опцией выкупа.

По данным СМИ, сумма аренды составляет 1,5 млн евро, а опция выкупа – 5 млн евро. В Лионе Яремчук будет выступать под игровым номером 77.

Роман Яремчук ранее выступал за клубы: Динамо Киев, Александрия, Гент, Бенфика, Брюгге, Валенсия, а летом 2024 года стал игроком Олимпиакоса.

Лион с 39 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1, и трансфер усиливает атакующую линию команды под руководством тренера Паулу Фонсеки, экс-коуча донецкого Шахтера. Яремчук присоединился к клубу в последние дни зимнего трансферного окна.

ФОТО. Яремчук перешел в Лион на правах аренды с правом выкупа