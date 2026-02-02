Саудовская Аравия. Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство
Поединок завершился вничью, без забитых голов
Вечером 2 февраля сыграны матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство. Поединок завершился вничью, без забитых голов (0:0).
Преимущество клуба Аль-Хиляль составляет 1 очко над командой Аль-Наср, а Аль-Ахли по-прежнему отстает от лидера на три очка.
Топ-7: Аль-Хиляль (47 очков), Аль-Наср (46), Аль-Ахли (44), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 29 января 2025
Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 0:0
Аль-Ахдуд – Неом СК – 1:1
Голы: Халед Нарей, 4 – Александр Ляказетт, 85 (пен)
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в двух сетах разобралась с Беатрис Хаддад Майей в первом раунде пятисотника
Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри