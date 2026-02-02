Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саудовская Аравия. Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия. Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство

Поединок завершился вничью, без забитых голов

Саудовская Аравия. Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Вечером 2 февраля сыграны матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.

Вечером 2 февраля сыграны матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство. Поединок завершился вничью, без забитых голов (0:0).

Преимущество клуба Аль-Хиляль составляет 1 очко над командой Аль-Наср, а Аль-Ахли по-прежнему отстает от лидера на три очка.

Топ-7: Аль-Хиляль (47 очков), Аль-Наср (46), Аль-Ахли (44), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 29 января 2025

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 0:0

Аль-Ахдуд – Неом СК – 1:1

Голы: Халед Нарей, 4 – Александр Ляказетт, 85 (пен)

Турнирная таблица

События матча

90’
Наиф Асири (Аль-Ахдуд) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Неом).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Халед Нарей (Аль-Ахдуд), асcист Кристиан Бассогог.
По теме:
Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ. Трансфер близок
Обладатель Золотого мяча сенсационно сменит клуб в последний день окна
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Неом СК Аль-Ахдуд видео голов и обзор Айвен Тоуни Александр Ляказетт пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
