Саудовская Аравия. Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство

Вечером 2 февраля сыграны матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.

Аль-Хиляль и Аль-Ахли провели топ-матч за лидерство. Поединок завершился вничью, без забитых голов (0:0).

Преимущество клуба Аль-Хиляль составляет 1 очко над командой Аль-Наср, а Аль-Ахли по-прежнему отстает от лидера на три очка.

Топ-7: Аль-Хиляль (47 очков), Аль-Наср (46), Аль-Ахли (44), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 29 января 2025

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 0:0

Аль-Ахдуд – Неом СК – 1:1

Голы: Халед Нарей, 4 – Александр Ляказетт, 85 (пен)

Турнирная таблица