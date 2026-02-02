В понедельник, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция