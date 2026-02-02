Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Удинезе
02.02.2026 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 февраля 2026, 02:50 |
1
0

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура Серии А 2025/26

02 февраля 2026, 02:50 |
1
0
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Удинезе – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Туринцы забили пять голов. Ювентус с дублем Бремера разобрался с Пармой
Рома арендует у Баварии бывшего игрока сборной Испании
Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Удинезе - Рома смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Футбол | 01 февраля 2026, 20:30 3
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом

Отставание горожан от Арсенала в турнирной таблице АПЛ составляет 6 очков

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 01 февраля 2026, 07:20 0
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 01.02.2026, 08:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01.02.2026, 09:19
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
Футбол | 02.02.2026, 02:38
Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 9
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем