Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура Серии А 2025/26
В понедельник, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».
Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
