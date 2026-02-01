Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 128-й гол в итальянской Серии А в составе Интера.

Произошло это в матче 23-го тура, в котором нерадзури на выезде победили Кремонезе со счётом 2:0.

Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинский нападающий.

128 голов в Серии А за Интер – это повторение четвертого наилучшего результата в истории клуба. Такое же количество голов в свое время забил итальянец Алессандро Альтобелли.

Лишь трое футболистов в истории нерадзури забили больше в чемпионате Италии: Джузеппе Меацца (197), Бенито Лоренци (138) и Иштван Ньерш (133).

Лучшие бомбардиры Интера в Серии А

197 – Джузеппе Меацца (Италия)

138 – Бенито Лоренци (Италия)

133 – Иштван Ньерш (Венгрия)

128 – Алессандро Альтобелли (Италия)

128 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)

116 – Сандро Маццола (Италия)