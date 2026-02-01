Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А
Италия
01 февраля 2026, 21:34 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:35
Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А

Сколько голов забил, и кто держит первое место?

01 февраля 2026, 21:34
Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 128-й гол в итальянской Серии А в составе Интера.

Произошло это в матче 23-го тура, в котором нерадзури на выезде победили Кремонезе со счётом 2:0.

Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинский нападающий.

128 голов в Серии А за Интер – это повторение четвертого наилучшего результата в истории клуба. Такое же количество голов в свое время забил итальянец Алессандро Альтобелли.

Лишь трое футболистов в истории нерадзури забили больше в чемпионате Италии: Джузеппе Меацца (197), Бенито Лоренци (138) и Иштван Ньерш (133).

Лучшие бомбардиры Интера в Серии А

  • 197 – Джузеппе Меацца (Италия)
  • 138 – Бенито Лоренци (Италия)
  • 133 – Иштван Ньерш (Венгрия)
  • 128 – Алессандро Альтобелли (Италия)
  • 128 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 116 – Сандро Маццола (Италия)
