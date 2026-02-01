Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А
Сколько голов забил, и кто держит первое место?
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 128-й гол в итальянской Серии А в составе Интера.
Произошло это в матче 23-го тура, в котором нерадзури на выезде победили Кремонезе со счётом 2:0.
Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинский нападающий.
128 голов в Серии А за Интер – это повторение четвертого наилучшего результата в истории клуба. Такое же количество голов в свое время забил итальянец Алессандро Альтобелли.
Лишь трое футболистов в истории нерадзури забили больше в чемпионате Италии: Джузеппе Меацца (197), Бенито Лоренци (138) и Иштван Ньерш (133).
Лучшие бомбардиры Интера в Серии А
- 197 – Джузеппе Меацца (Италия)
- 138 – Бенито Лоренци (Италия)
- 133 – Иштван Ньерш (Венгрия)
- 128 – Алессандро Альтобелли (Италия)
- 128 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 116 – Сандро Маццола (Италия)
128 - #Lautaro Martínez ha eguagliato Alessandro Altobelli (entrambi 128 gol) al 4° posto tra i migliori marcatori dell'Inter in Serie A, davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133). Toro.#CremoneseInter #SerieA pic.twitter.com/7jEr8cOuAD— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2026
