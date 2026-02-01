В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины

Украинская ассоциация футбола рассматривает натурализацию бразильцев из «Шахтера».

По информации Игоря Бурбаса, в украинской ассоциации футбола рассматривают через натурализацию привлечение в сборную Украины Педриньо и Педро Энрике. Ранее в украинских СМИ упоминался еще один футболист «Шахтера» Винисиус Тобиас, но в УАФ эту идею отвергли.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о возможной натурализации некоторых игроков донецкого «Шахтера» перед матчами сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.