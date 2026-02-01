Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:29
1653
2

В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины

Пока речь о натурализации Винисиуса Тобиаса не идет

01 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 01 февраля 2026, 22:29
1653
2 Comments
В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Украинская ассоциация футбола рассматривает натурализацию бразильцев из «Шахтера».

По информации Игоря Бурбаса, в украинской ассоциации футбола рассматривают через натурализацию привлечение в сборную Украины Педриньо и Педро Энрике. Ранее в украинских СМИ упоминался еще один футболист «Шахтера» Винисиус Тобиас, но в УАФ эту идею отвергли.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о возможной натурализации некоторых игроков донецкого «Шахтера» перед матчами сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

По теме:
ВИДЕО. Зинченко вспомнил, как в Амстердаме Украина уступила Нидерландам
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Винисиус Тобиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) сборная Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:19 2
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 01 февраля 2026, 20:37 0
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Страсбург – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 февраля в 21:45 по Киеву

Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Футбол | 01.02.2026, 18:03
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4-й минуте
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 23:15
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанат Шахтера
Просто сюр какой-то. УАФ блокирует натурализацию топ-звезды, который в «Реале» добился большего, чем вся наша сборная — он видел Бензема без телевизора! То, что он там ни минуты не сыграл, только подтверждает его элитность: такие бриллианты не для беготни. Хватит вставлять палки в колеса «Шахтеру»! Нам нужен этот «украинец», чтобы лимит не мешал жить, а вам лишь бы патриотизм разводить. 🏟️🤮
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 8
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем