Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Кремонезе» и миланским «Интером».

Игра прошла на стадионе «Стадио Джованни Чини» в Кремоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый гол «нерадзурри» в этом матче забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Для него этот мяч стал уже 14-м в нынешнем сезоне Серии А.

Благодаря этой победе «Интер» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии – команда увеличила отрыв от «Милана» до 8 очков, хотя их принципиальные соперники имеют поединок в запасе.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 1 февраля

Кремонезе – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро, 16, Зелиньски, 31