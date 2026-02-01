Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство

Матч закончился со счетом 2:0

Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Кремонезе» и миланским «Интером».

Игра прошла на стадионе «Стадио Джованни Чини» в Кремоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Первый гол «нерадзурри» в этом матче забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Для него этот мяч стал уже 14-м в нынешнем сезоне Серии А.

Благодаря этой победе «Интер» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии – команда увеличила отрыв от «Милана» до 8 очков, хотя их принципиальные соперники имеют поединок в запасе.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 1 февраля
Кремонезе – Интер – 0:2
Голы: Лаутаро, 16, Зелиньски, 31

По теме:
Лаутаро Мартинес стал четвёртым лучшим бомбардиром Интера в Серии А
Парма – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер Милан Кремонезе Лаутаро Мартинес Петр Зелиньски Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
