Мирон Маркевич откровенно признался, почему поехал в россию

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему в свое время согласился возглавить российский «Анжи».

«Был, как говорится, на нулях после работы с Петром Дыминским в Карпатах. А дома нужно делать ремонт. Анжи сначала обращалось к Фоменко, но тот отказался, и они приехали ко мне. Их владелец хотел только тренера-украинца.

Аргументы были понятны: если в Карпатах я зарабатывал 1500 долларов в месяц, то здесь мне сразу дали 60 тысяч. Просто из портфеля вытащили деньги», – сказав Маркевич.

Маркевич уехал тренировать в Россию в 2002 году, но надолго там не задержался.