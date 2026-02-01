Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич откровенно признался, почему поехал в россию
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 21:22 |
894
0

Мирон Маркевич откровенно признался, почему поехал в россию

У тренера когда-то был опыт работы в «Анжи»

01 февраля 2026, 21:22 |
894
0
Мирон Маркевич откровенно признался, почему поехал в россию
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему в свое время согласился возглавить российский «Анжи».

«Был, как говорится, на нулях после работы с Петром Дыминским в Карпатах. А дома нужно делать ремонт. Анжи сначала обращалось к Фоменко, но тот отказался, и они приехали ко мне. Их владелец хотел только тренера-украинца.

Аргументы были понятны: если в Карпатах я зарабатывал 1500 долларов в месяц, то здесь мне сразу дали 60 тысяч. Просто из портфеля вытащили деньги», – сказав Маркевич.

Маркевич уехал тренировать в Россию в 2002 году, но надолго там не задержался.

По теме:
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Мирон Маркевич Анжи Махачкала
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
Футбол | 01 февраля 2026, 20:31 0
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко
ФОТО. Универсальный левоногий футболист. Как Аякс представил Зинченко

1 февраля Александр официально подписал контракт с нидерландской командой

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 10
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01.02.2026, 08:27
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 23:15
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 3
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем