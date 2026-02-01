Мирон Маркевич откровенно признался, почему поехал в россию
У тренера когда-то был опыт работы в «Анжи»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему в свое время согласился возглавить российский «Анжи».
«Был, как говорится, на нулях после работы с Петром Дыминским в Карпатах. А дома нужно делать ремонт. Анжи сначала обращалось к Фоменко, но тот отказался, и они приехали ко мне. Их владелец хотел только тренера-украинца.
Аргументы были понятны: если в Карпатах я зарабатывал 1500 долларов в месяц, то здесь мне сразу дали 60 тысяч. Просто из портфеля вытащили деньги», – сказав Маркевич.
Маркевич уехал тренировать в Россию в 2002 году, но надолго там не задержался.
