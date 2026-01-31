Мирон МАРКЕВИЧ: «Это самая сильная лига. Там учтена каждая мелочь»

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о результатах английских команд в Лиге чемпионов.

– Сразу пять представителей АПЛ сумели пробиться в восьмерку лучших.

– Это еще одно свидетельство того, какая лига самая сильная. Образцовая организация футбольного хозяйства в Англии, где учтена каждая мелочь, фантастические капиталовложения гарантируют достижение нужных результатов.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.