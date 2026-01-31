Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это самая сильная лига. Там учтена каждая мелочь»
Лига чемпионов
31 января 2026, 05:32 |
184
0

Мирон Богданович – об АПЛ

УАФ. Мирон Маркевич

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о результатах английских команд в Лиге чемпионов.

– Сразу пять представителей АПЛ сумели пробиться в восьмерку лучших.

– Это еще одно свидетельство того, какая лига самая сильная. Образцовая организация футбольного хозяйства в Англии, где учтена каждая мелочь, фантастические капиталовложения гарантируют достижение нужных результатов.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Лига чемпионов Мирон Маркевич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
