Мирон МАРКЕВИЧ: «Это самая сильная лига. Там учтена каждая мелочь»
Мирон Богданович – об АПЛ
Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о результатах английских команд в Лиге чемпионов.
– Сразу пять представителей АПЛ сумели пробиться в восьмерку лучших.
– Это еще одно свидетельство того, какая лига самая сильная. Образцовая организация футбольного хозяйства в Англии, где учтена каждая мелочь, фантастические капиталовложения гарантируют достижение нужных результатов.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 31 января в 18:00 по Киеву
Бывший тренер киевского «Динамо» – о натурализации Педриньо,Винисиуса Тобиаса и Педро Энрике