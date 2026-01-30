Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала
Испанец стал 34-м тренером с 200 и более победами у руля одного клуба
Іспанський тренер «Арсенала» Мікель Артета став лише 34-м тренером в історії топ-5 ліг, який здобув з одним клубом 200 перемог в усіх турнірах.
У зв'язку із цим відомий статистичний портал Transfermarkt згадав всіх тренерів в п'ятірці найсильніших чемпіонатів, які досягали з одним клубом цієї кількості звитяг.
Наставники команд розташовані за кількістю зіграних матчів, які були необхідні для здобуття 200 перемог.
Мікель Артета зайняв в цьому рейтингу високе 10 місце (325 матчів), а рекордсменом є Пеп Гвардіола, який досяг цієї позначки з «Манчестер Сіті» за 268 поєдинків.
Кількість матчів, які були необхідні тренерам команд топ-5 ліг для здобуття 200 перемог з ними в усіх турнірах (за даними Transfermarkt)
- 268 – Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- 276 – Карло Анчелотті (Реал)
- 287 – Массіміліано Аллегрі (Ювентус)
- 289 – Мігель Муньйос (Реал)
- 309 – Юпп Хайнкес (Баварія)
- 309 – Жозе Моурінью (Челсі)
- 319 – Дієго Сімеоне (Атлетіко)
- 321 – Удо Латтек (Баварія)
- 324 – Оттмар Хітцвельд (Баварія)
- 325 – Мікель Артета (Арсенал)
- 330 – Юрген Клопп (Ліверпуль)
- 336 – Йохан Круйф (Барселона)
- 337 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 347 – Карло Анчелотті (Мілан)
- 350 – Арсен Венгер (Арсенал)
- 354 – Еленіо Еррера (Інтер)
- 355 – Марчелло Ліппі (Ювентус)
- 360 – Отто Рехагель (Вердер)
- 363 – Джованні Трапаттоні (Ювентус)
- 368 – Роберт Хербін (Сент-Етьєн)
- 370 – Еме Жаке (Бордо)
- 370 – Альберт Баттьє (Реймс)
- 378 – Томас Шааф (Вердер)
- 385 – Джан П'єро Гасперіні (Аталанта)
- 388 – Хеннес Вайсвайлер (Боруссія Менхенгладбах)
- 403 – Луїс Арагонес (Атлетіко)
- 421 – Ернесто Вальверде (Атлетік)
- 421 – Кадер Фіру (Нім)
- 421 – Хосе Аррібас (Нант)
- 428 – Жан-Клод Сауде (Нант)
- 437 – Жан Снелла (Сент-Етьєн)
- 470 – Девід Моєс (Евертон)
- 481 – Гі Ру (Осер)
- 486 – Луїс Дугагес (Седан)
