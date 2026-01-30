Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала

Іспанський тренер «Арсенала» Мікель Артета став лише 34-м тренером в історії топ-5 ліг, який здобув з одним клубом 200 перемог в усіх турнірах.

У зв'язку із цим відомий статистичний портал Transfermarkt згадав всіх тренерів в п'ятірці найсильніших чемпіонатів, які досягали з одним клубом цієї кількості звитяг.

Наставники команд розташовані за кількістю зіграних матчів, які були необхідні для здобуття 200 перемог.

Мікель Артета зайняв в цьому рейтингу високе 10 місце (325 матчів), а рекордсменом є Пеп Гвардіола, який досяг цієї позначки з «Манчестер Сіті» за 268 поєдинків.

Кількість матчів, які були необхідні тренерам команд топ-5 ліг для здобуття 200 перемог з ними в усіх турнірах (за даними Transfermarkt)