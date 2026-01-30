Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала
30 января 2026, 23:32
Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала

Испанец стал 34-м тренером с 200 и более победами у руля одного клуба

Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Іспанський тренер «Арсенала» Мікель Артета став лише 34-м тренером в історії топ-5 ліг, який здобув з одним клубом 200 перемог в усіх турнірах.

У зв'язку із цим відомий статистичний портал Transfermarkt згадав всіх тренерів в п'ятірці найсильніших чемпіонатів, які досягали з одним клубом цієї кількості звитяг.

Наставники команд розташовані за кількістю зіграних матчів, які були необхідні для здобуття 200 перемог.

Мікель Артета зайняв в цьому рейтингу високе 10 місце (325 матчів), а рекордсменом є Пеп Гвардіола, який досяг цієї позначки з «Манчестер Сіті» за 268 поєдинків.

Кількість матчів, які були необхідні тренерам команд топ-5 ліг для здобуття 200 перемог з ними в усіх турнірах (за даними Transfermarkt)

  • 268 – Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
  • 276 – Карло Анчелотті (Реал)
  • 287 – Массіміліано Аллегрі (Ювентус)
  • 289 – Мігель Муньйос (Реал)
  • 309 – Юпп Хайнкес (Баварія)
  • 309 – Жозе Моурінью (Челсі)
  • 319 – Дієго Сімеоне (Атлетіко)
  • 321 – Удо Латтек (Баварія)
  • 324 – Оттмар Хітцвельд (Баварія)
  • 325 – Мікель Артета (Арсенал)
  • 330 – Юрген Клопп (Ліверпуль)
  • 336 – Йохан Круйф (Барселона)
  • 337 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 347 – Карло Анчелотті (Мілан)
  • 350 – Арсен Венгер (Арсенал)
  • 354 – Еленіо Еррера (Інтер)
  • 355 – Марчелло Ліппі (Ювентус)
  • 360 – Отто Рехагель (Вердер)
  • 363 – Джованні Трапаттоні (Ювентус)
  • 368 – Роберт Хербін (Сент-Етьєн)
  • 370 – Еме Жаке (Бордо)
  • 370 – Альберт Баттьє (Реймс)
  • 378 – Томас Шааф (Вердер)
  • 385 – Джан П'єро Гасперіні (Аталанта)
  • 388 – Хеннес Вайсвайлер (Боруссія Менхенгладбах)
  • 403 – Луїс Арагонес (Атлетіко)
  • 421 – Ернесто Вальверде (Атлетік)
  • 421 – Кадер Фіру (Нім)
  • 421 – Хосе Аррібас (Нант)
  • 428 – Жан-Клод Сауде (Нант)
  • 437 – Жан Снелла (Сент-Етьєн)
  • 470 – Девід Моєс (Евертон)
  • 481 – Гі Ру (Осер)
  • 486 – Луїс Дугагес (Седан)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
