Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?
Вспомним десятку самых результативных представителей Бразилии в текущем сезоне
24-летний нападающий «Брентфорда» Игорь Тиаго возглавляет рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач в топ-5 европейских чемпионатах среди бразильских футболистов в текущем сезоне.
В активе Игоря Тиаго 17 голевых действий: 16 голов и 1 ассист.
Сразу на 5 результативных действий отстает от него другой представитель АПЛ – Бруну Гимараеш из «Ньюкасла» (12).
Только на третьем месте находятся Рафинья из «Барселоны», Винисиус Жуниор из «Реала» и Жоау Педру из «Челси» (по 11).
Бразильские футболисты с наибольшим количеством результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26
- 17 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 12 – Бруну Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
- 11 – Рафинья (Барселона)
- 11 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 11 – Жоау Педру (Челси)
- 10 – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур)
- 9 – Ромуло (РБ Лейпциг)
- 9 – Антони (Бетис)
- 7 – Игорь Пайшао (Марсель)
- 7 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
