Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?

Вспомним десятку самых результативных представителей Бразилии в текущем сезоне

24-летний нападающий «Брентфорда» Игорь Тиаго возглавляет рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач в топ-5 европейских чемпионатах среди бразильских футболистов в текущем сезоне.

В активе Игоря Тиаго 17 голевых действий: 16 голов и 1 ассист.

Сразу на 5 результативных действий отстает от него другой представитель АПЛ – Бруну Гимараеш из «Ньюкасла» (12).

Только на третьем месте находятся Рафинья из «Барселоны», Винисиус Жуниор из «Реала» и Жоау Педру из «Челси» (по 11).

Бразильские футболисты с наибольшим количеством результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26