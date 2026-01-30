Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?
Англия
30 января 2026, 23:38 | Обновлено 30 января 2026, 23:39
67
0

Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?

Вспомним десятку самых результативных представителей Бразилии в текущем сезоне

30 января 2026, 23:38 | Обновлено 30 января 2026, 23:39
67
0
Не Рафинья. Кто из бразильцев самый результативный в сезоне в топ-5 лигах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Вспомним десятку самых результативных представителей Бразилии в текущем сезоне

24-летний нападающий «Брентфорда» Игорь Тиаго возглавляет рейтинг топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач в топ-5 европейских чемпионатах среди бразильских футболистов в текущем сезоне.

В активе Игоря Тиаго 17 голевых действий: 16 голов и 1 ассист.

Сразу на 5 результативных действий отстает от него другой представитель АПЛ – Бруну Гимараеш из «Ньюкасла» (12).

Только на третьем месте находятся Рафинья из «Барселоны», Винисиус Жуниор из «Реала» и Жоау Педру из «Челси» (по 11).

Бразильские футболисты с наибольшим количеством результативных действий в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26

  • 17 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 12 – Бруну Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
  • 11 – Рафинья (Барселона)
  • 11 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 11 – Жоау Педру (Челси)
  • 10 – Ришарлисон (Тоттенхэм Хотспур)
  • 9 – Ромуло (РБ Лейпциг)
  • 9 – Антони (Бетис)
  • 7 – Игорь Пайшао (Марсель)
  • 7 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
По теме:
ФОТО. В Англии ограбили дом звезды Манчестер Сити
Артета добыл 200 побед в качестве тренера Арсенала
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Игор Тиаго Брентфорд статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
Футбол | 30 января 2026, 23:14 0
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC

Семья футболиста вступилась за игрока после публичных оскорблений

ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 03:52 1
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов

Немецкий Konferenz-фид DAZN превратил концовку матча Бенфика – Реал в абсолютное шоу

Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Футбол | 30.01.2026, 04:02
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30.01.2026, 07:59
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Футбол | 30.01.2026, 17:08
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Два Педриньо для сборной Украины. Зачем сине-желтым новая натурализация?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем