  Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ
Лига чемпионов
30 января 2026, 23:07
Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ

Олег Федорчук прокомментировал результаты жеребьевки, которая состоялась 30 января

Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы команд в Лиге чемпионов, за которые выступают украинские футболисты:

– Думаю, что чуда не произойдет. «Реал» с нашим земляком Андреем Луниным окажется сильнее «Бенфики», в которой феерят Анатолий Трубин и Георгий Судаков, а ПСЖ, в обороне которого Илья Забарный возьмет верх над «Монако».

Кстати, если мне раньше не нравился новый формат проведения еврокубковых соревнований, то в последнее время я изменил свою точку зрения. Все очень интересно и главное – есть интрига.

– Что должно произойти, чтобы «Бенфика» снова одолела «Реал», как это было несколько дней назад в заключительном туре группового раунда?

– Если португальцам удастся нейтрализовать лидера нападения мадридцев Килиана Мбаппе, то их шансы возрастут. Во-вторых, чувствуется, что исполняющий обязанности главного тренера Альваро Арбелоа еще не нашел общего языка с новыми подопечными.

Для «звезд» «Реала» – он просто временный. В команде хромает дисциплина, а это уже прямая ответственность наставника, удаление в Лиссабоне Асенсио и Родриго именно из того разряда. В конце концов, в ключевые моменты Арбелоа терялся и принимал ошибочные решения.

Также многое будет зависеть и от того, с каким настроением мадридцы приедут в Лиссабон. А если снова захотят устроить себе легкую прогулку?

– Тогда какие «козыри» у «Бенфики», чтобы дать бой гранду европейского футбола?

– Лиссабонцы действуют в неудобной для мадридцев манере: от обороны, но высоко встречают и при первой возможности выбегают в контратаку. Во-вторых, у наставника «орлов» Жозе Моуриньо значительно больший тренерский опыт и авторитет, чем у его коллеги из «Реала». Ну и, наконец, третий «козырь» – вратарь Анатолий Трубин, который может создать «Реалу» немалые проблемы.

Кстати, от той победы – 4:2 в Лиссабоне больше всего выиграли именно Моуриньо и Трубин. Первый доказал, что есть еще порох в пороховнице и его рано списывать, а украинец своим историческим голом, убежден, обратил на себя внимание скаутов клубов АПЛ. Там уважают таких отчаянных.

Хотя, повторяю, у игроков «Реала» намного выше индивидуальное мастерство, более сбалансированный состав и это должно помочь мадридцам пробиться в следующий раунд.

– Теперь о ПСЖ, сыграет ли наш Илья Забарный против «Монако»?

– Об этом точно знает наставник парижан Луис Энрике. Тем не менее, пока украинец проигрывает конкуренцию Маркиньосу и Уильяму Пачо и является игроком ротации.

Надеюсь, что со временем он бросит им вызов и заслужит доверие Энрике. Сейчас у испанского специалиста болит голова, как найти достойную замену выбывшему из-за травмы Хвичи Кварацхелии. Однако, как бы то ни было, ПСЖ является фаворитом в противостоянии с «Монако».

Лига чемпионов Олег Федорчук Бенфика Реал Мадрид ПСЖ Монако Анатолий Трубин Георгий Судаков Андрей Лунин Альваро Арбелоа Жозе Моуриньо Илья Забарный Луис Энрике
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
