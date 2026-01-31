Конкурент для Клоппа. Реал может возглавить бывший тренер спартака
Эмери и Клопп претендуют на место наставника «бланкос»
После ухода Хаби Алонсо во главе «Реала» остался Альваро Арбелоа, но в клубе уже обсуждали потенциальных заменителей.
«Унаи Эмери, Юрген Клопп и другие кандидаты обсуждались, но пока это внутренние дискуссии. Эмери сейчас полностью сконцентрирован на Астон Вилли, Клопп пока только потенциальная опция», – заявил Фабрицио Романо.
По его словам, процесс подбора нового тренера еще не начат, и Арбелоа получит шанс до конца сезона.
Интересно, что Эмери ранее работал и имел опыт работы на болотах в московском «Спартаке», правда это было до полномасштабного вторжения РФ.
