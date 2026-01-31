В УАФ выступили с обращением к вратарю сборной Украины

30 января вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отпраздновал свой 27 день рождения.

В честь дня рождения украинского вратаря пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с обращением к голкиперу.

«Дмитрию Ризныку – 27! 🥳

Поздравляем вратаря сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.

В этом сезоне Ризнык провел 25 матчей, пропустил 18 голов и 15 раз отыграл на ноль.

