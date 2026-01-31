В УАФ выступили с обращением к вратарю сборной Украины
Ассоциация поздравила Ризныка с днем рождения
30 января вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отпраздновал свой 27 день рождения.
В честь дня рождения украинского вратаря пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с обращением к голкиперу.
«Дмитрию Ризныку – 27! 🥳
Поздравляем вратаря сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.
В этом сезоне Ризнык провел 25 матчей, пропустил 18 голов и 15 раз отыграл на ноль.
Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, с кем бы он хотел поменяться жизнью на один день.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Домагой Елавич стал игроком луганской команды
Немецкий Konferenz-фид DAZN превратил концовку матча Бенфика – Реал в абсолютное шоу