Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
В УАФ выступили с обращением к вратарю сборной Украины

Ассоциация поздравила Ризныка с днем рождения

В УАФ выступили с обращением к вратарю сборной Украины
УАФ. Дмитрий Ризнык

30 января вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отпраздновал свой 27 день рождения.

В честь дня рождения украинского вратаря пресс-служба Украинской ассоциации футбола выступила с обращением к голкиперу.

«Дмитрию Ризныку – 27! 🥳

Поздравляем вратаря сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.

В этом сезоне Ризнык провел 25 матчей, пропустил 18 голов и 15 раз отыграл на ноль.

Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, с кем бы он хотел поменяться жизнью на один день.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Дмитрий Ризнык Украинская ассоциация футбола день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 0
