  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля и Ман Сити возглавил клуб Бундеслиги
Германия
31 января 2026, 02:16 | Обновлено 31 января 2026, 02:27
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля и Ман Сити возглавил клуб Бундеслиги

Альберт Риера стал главным тренером «Айнтрахта»

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля и Ман Сити возглавил клуб Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Риера

Франкфуртский «Айнтрахт» официально определился с новым главным тренером после увольнения Дино Топпмеллера в середине января.

Возглавит немецкую команду действующий наставник словенского «Целе» – Альберт Риера, который согласовал контракт с «Айнтрахтом» до лета 2028 года.

По собственному желанию Альберт 1 февраля проведёт свой последний матч во главе «Целе», после чего присоединится к клубу Бундеслиги.

Вместе с Риерой в «Айнтрахт» перейдут и два его ассистента из «Целе» – Пабло Ремон Артета и Лоренцо Дольчетти.

Перед 20 туром чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает восьмую позицию (27 пунктов).

Айнтрахт Франкфурт назначение тренера чемпионат Германии по футболу Бундеслига Альберт Риера Целе
Андрей Витренко Источник: ФК Айнтрахт
