ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля и Ман Сити возглавил клуб Бундеслиги
Альберт Риера стал главным тренером «Айнтрахта»
Франкфуртский «Айнтрахт» официально определился с новым главным тренером после увольнения Дино Топпмеллера в середине января.
Возглавит немецкую команду действующий наставник словенского «Целе» – Альберт Риера, который согласовал контракт с «Айнтрахтом» до лета 2028 года.
По собственному желанию Альберт 1 февраля проведёт свой последний матч во главе «Целе», после чего присоединится к клубу Бундеслиги.
Вместе с Риерой в «Айнтрахт» перейдут и два его ассистента из «Целе» – Пабло Ремон Артета и Лоренцо Дольчетти.
Перед 20 туром чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает восьмую позицию (27 пунктов).
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026
Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG
It’s Albert Riera. Sound on. 🗣️#SGE pic.twitter.com/mEU1CgW652— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026
