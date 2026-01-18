ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера после месяца без побед

Немецкий клуб «Айнтрахт» Франкфурт официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дино Топпмеллером.

Решение об отставке тренера было принято после более чем месяца без побед. Окончательно руководство потеряло терпение после ничьей с «Вердером» (3:3).

«Это решение является результатом всестороннего анализа последних нескольких недель. Благодарим за вашу преданность и желаем всего наилучшего в будущих начинаниях, Дино», – написала пресс-служба клуба.

Топпмеллер возглавлял команду из Франкфурта с лета 2023 года. За это время на тренерском мостике Дино провел 121 матч, одержав 51 победу, 34 ничьи и 36 поражений.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает седьмое место, оформив всего семь побед в 18 матчах и набрав 27 очков.