  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера после месяца без побед
Германия
18 января 2026, 16:15 | Обновлено 18 января 2026, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера после месяца без побед

«Айнтрахт» Франкфурт отправил в отставку Дино Топпмеллера

Getty Images/Global Images Ukraine. Дино Топпмеллер

Немецкий клуб «Айнтрахт» Франкфурт официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дино Топпмеллером.

Решение об отставке тренера было принято после более чем месяца без побед. Окончательно руководство потеряло терпение после ничьей с «Вердером» (3:3).

«Это решение является результатом всестороннего анализа последних нескольких недель. Благодарим за вашу преданность и желаем всего наилучшего в будущих начинаниях, Дино», – написала пресс-служба клуба.

Топпмеллер возглавлял команду из Франкфурта с лета 2023 года. За это время на тренерском мостике Дино провел 121 матч, одержав 51 победу, 34 ничьи и 36 поражений.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает седьмое место, оформив всего семь побед в 18 матчах и набрав 27 очков.

Андрей Витренко Источник: ФК Айнтрахт
