Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативная ничья в Бремене. Айнтрахт на 90+4 спасся от поражения
Чемпионат Германии
Вердер
16.01.2026 21:30 – FT 3 : 3
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 января 2026, 23:35 | Обновлено 16 января 2026, 23:42
44
0

Результативная ничья в Бремене. Айнтрахт на 90+4 спасся от поражения

«Вердер» продлил до семи матчей серию без побед в Бундеслиге

16 января 2026, 23:35 | Обновлено 16 января 2026, 23:42
44
0
Результативная ничья в Бремене. Айнтрахт на 90+4 спасся от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 января, состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Айнтрахтом».

Игра прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Это Калимуэндо вывел «Айнтрахт» вперед, переправив мяч в ворота после подачи партнера и скидки от Брауна.

Хозяева сумели отыграться на 29-й минуте усилиями Нджинмы, который реализовал выход один на один с голкипером.

Во втором тайме «Айнтрахт» снова довольно быстро вышел вперед. На этот раз после передачи Шайби ударом в касание мяч в ворота отправил Коллинз.

«Вердер» снова нашел в себе силы ответить усилиями Штаге, который на 78-й минуте замкнул подачу со штрафного от Мбангула. А еще через две минуты Милошевич отправил мяч в ворота после передачи на пустой угол от Шмида.

На 90+4 минуте гостей от поражения спас гол Кнауффа, который замкнул прострел Аймамоуньи, а само взятие ворот просматривал VAR на предмет того, не вышел ли мяч за пределы поля перед тем, как марокканец отдал ассист.

После этой ничьей «Айнтрахт» занимает седьмое место в таблице, имея 27 очков, а «Вердер» расположился на 12-й строчке с 18 очками.

Бундеслига. 18-й тур, 16 января

Вердер – Айнтрахт – 3:3

Голы: Нджинма, 29, Штаге, 78, Милошевич, 80 – Калимуэндо, 1, Коллинз, 56, Кнауфф, 90+4

По теме:
Вердер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Барселона повторила вторую самую длинную в истории клуба победную серию
Унион вырвал ничью у Аугсбурга в компенсированное арбитром время
Вердер Бундеслига Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Йован Милошевич Арно Калимуэндо Ансгар Кнауфф
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16 января 2026, 16:15 6
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола

Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16 января 2026, 08:52 5
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

Владислав забил во втором матче подряд

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16.01.2026, 09:21
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Футбол | 16.01.2026, 17:08
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 23:22
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Арбелоа принял решение по Лунину после фиаско Реала в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем