Результативная ничья в Бремене. Айнтрахт на 90+4 спасся от поражения

В пятницу, 16 января, состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Айнтрахтом».

Игра прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 3:3.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Это Калимуэндо вывел «Айнтрахт» вперед, переправив мяч в ворота после подачи партнера и скидки от Брауна.

Хозяева сумели отыграться на 29-й минуте усилиями Нджинмы, который реализовал выход один на один с голкипером.

Во втором тайме «Айнтрахт» снова довольно быстро вышел вперед. На этот раз после передачи Шайби ударом в касание мяч в ворота отправил Коллинз.

«Вердер» снова нашел в себе силы ответить усилиями Штаге, который на 78-й минуте замкнул подачу со штрафного от Мбангула. А еще через две минуты Милошевич отправил мяч в ворота после передачи на пустой угол от Шмида.

На 90+4 минуте гостей от поражения спас гол Кнауффа, который замкнул прострел Аймамоуньи, а само взятие ворот просматривал VAR на предмет того, не вышел ли мяч за пределы поля перед тем, как марокканец отдал ассист.

После этой ничьей «Айнтрахт» занимает седьмое место в таблице, имея 27 очков, а «Вердер» расположился на 12-й строчке с 18 очками.

Бундеслига. 18-й тур, 16 января

Вердер – Айнтрахт – 3:3

Голы: Нджинма, 29, Штаге, 78, Милошевич, 80 – Калимуэндо, 1, Коллинз, 56, Кнауфф, 90+4