16 января, свой матч в рамках Бундеслиги проведут Вердер – Айнтрахт. Старт встречи запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Вердер

«Музыканты» в текущем сезоне играют привычно нестабильно, они занимают только 13-ю строчку в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. У Вердера серьезный спад, не удается выиграть в шести матчах подряд, только два очка удалось набрать за этот отрезок.

В последнем туре команда уступила на выезде Боруссии Дортмунд со счетом 0:3, несмотря на разгромный счет, смотрелись бременцы неплохо, не хватало реализации впереди. Предстоящий матч из-за повреждений пропустят такие футболисты как: Агу, Бонифейс, Вайзер и Вобер.

Айнтрахт

«Орлы» пытаются вести борьбу за высокие места, но им тоже не хватает стабильности. Команда сейчас седьмая в турнирной таблице, отставание от первого квартета составляет 6 очков. В последнем туре Айнтрахт уступил на выезде прямому конкуренту Штутгарту со счетом 2:3, чем продолжил серию без побед в чемпионате до трех матчей.

Клуб еще играет в Лиге чемпионов, где занимает только 30-ю строчку, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, а осталось сыграть против Карабаха в гостях и Тоттенхэма дома, шансы на проход в следующий круг невысокие. Травмированы Батшуай, Баум, Буркгардт и Эбнуталиб, заболели Гетце и Ларссон.

Личные встречи

Очная встреча первого круга завершилась уверенной домашней победой Айнтрахта со счетом 4:1. Хозяева еще в первом тайме получили комфортный перевес в два мяча, а потом довели матч до логического завершения.

Прогноз

В противостоянии двух опытных немецких команд не выделяют явного фаворита.

В противостоянии двух опытных немецких команд не выделяют явного фаворита. На поле выйдут мотивированные коллективы, так что я ожидаю футбола на встречных курсах.

Соперники показали результативный футбол в первом круге, есть все шансы на повторение такого сценария. Обе команды давно не побеждали, так что настрой будет боевой. Я ставлю на тотал больше 3 забитых мячей за 1,66, многое будет зависеть от реализации моментов.