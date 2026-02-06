Барселона может разорвать контракт с вратарем, чтобы сэкономить на зарплате

Каталонская «Барселона» и голкипер Войцех Щенсны в ходе пролонгации сотрудничества прошлым летом закрепили в соглашении пункт о возможности расторжения контракта.

В таком случае 35-летнему вратарю полагается выплата компенсации в размере приблизительно 2 млн евро. Такими данными делится ресурс Sport.es.

Как утверждает источник, сумма в 2 млн евро заметно уступает общему объему жалованья, которое польский игрок мог бы заработать по условиям договора, действующего до середины 2027 года.

На текущий момент руководство «блауграны» активно занимается обновлением вратарской позиции. Если намеченные цели будут достигнуты, клуб может прекратить партнерство с польским футболистом уже после завершения текущего сезона.

Щенсны пополнил ряды «Барселоны» в октябре 2024 года. В рамках текущей кампании он провел девять поединков в различных турнирах, в которых пропустил 17 мячей. По сведениям аналитического портала Transfermarkt, рыночная цена голкипера на данный момент составляет 900 тыс евро.