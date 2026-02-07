Росеньор вошел в число топ-тренеров Челси после серии побед в АПЛ
Под руководством Лиама «синие» выиграли четыре дебютных матча
Лиам Росеньор победил во всех четырех своих дебютных матчах в АПЛ во главе «Челси», став лишь четвертым постоянным главным тренером «синих» с таким достижением.
Очередной жертвой «Челси» Росеньора стал «Вулверхэмптон» в 25-м туре, где лондонцы победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Палмера.
До Росеньора четыре победы в первых четырех матчах в АПЛ на посту главного тренера «Челси» одержали лишь Жозе Моуринью (2004), Карло Анчелотти (2009) и Маурицио Сарри (2018).
Тренеры, которые выиграли свои первые четыре матча в АПЛ во главе «Челси» (без учёта временных наставников):
- Жозе Моуринью (Португалия), август 2004
- Карло Анчелотти (Италия), август 2009
- Маурицио Сарри (Италия), сентябрь 2018
- Лиам Росеньор (Англия), февраль 2026
«Челси» под руководством Лиама Росеньора в АПЛ:
- «Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:3
- «Челси» – «Вест Хэм Юнайтед» – 3:2
- «Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:3
- «Челси» – «Брентфорд» – 2:0
