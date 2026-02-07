Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 23:57 | Обновлено 07 февраля 2026, 23:58
46
0

Росеньор вошел в число топ-тренеров Челси после серии побед в АПЛ

Под руководством Лиама «синие» выиграли четыре дебютных матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Лиам Росеньор победил во всех четырех своих дебютных матчах в АПЛ во главе «Челси», став лишь четвертым постоянным главным тренером «синих» с таким достижением.

Очередной жертвой «Челси» Росеньора стал «Вулверхэмптон» в 25-м туре, где лондонцы победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Палмера.

До Росеньора четыре победы в первых четырех матчах в АПЛ на посту главного тренера «Челси» одержали лишь Жозе Моуринью (2004), Карло Анчелотти (2009) и Маурицио Сарри (2018).

Тренеры, которые выиграли свои первые четыре матча в АПЛ во главе «Челси» (без учёта временных наставников):

  • Жозе Моуринью (Португалия), август 2004
  • Карло Анчелотти (Италия), август 2009
  • Маурицио Сарри (Италия), сентябрь 2018
  • Лиам Росеньор (Англия), февраль 2026

«Челси» под руководством Лиама Росеньора в АПЛ:

  • «Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:3
  • «Челси» – «Вест Хэм Юнайтед» – 3:2
  • «Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:3
  • «Челси» – «Брентфорд» – 2:0
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды
Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон - Челси статистика Лиам Росеньор Маурицио Сарри Карло Анчелотти Жозе Моуриньо
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Сообщить об ошибке

