Росеньор вошел в число топ-тренеров Челси после серии побед в АПЛ

Лиам Росеньор победил во всех четырех своих дебютных матчах в АПЛ во главе «Челси», став лишь четвертым постоянным главным тренером «синих» с таким достижением.

Очередной жертвой «Челси» Росеньора стал «Вулверхэмптон» в 25-м туре, где лондонцы победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Палмера.

До Росеньора четыре победы в первых четырех матчах в АПЛ на посту главного тренера «Челси» одержали лишь Жозе Моуринью (2004), Карло Анчелотти (2009) и Маурицио Сарри (2018).

Тренеры, которые выиграли свои первые четыре матча в АПЛ во главе «Челси» (без учёта временных наставников):

Жозе Моуринью (Португалия), август 2004

Карло Анчелотти (Италия), август 2009

Маурицио Сарри (Италия), сентябрь 2018

Лиам Росеньор (Англия), февраль 2026

«Челси» под руководством Лиама Росеньора в АПЛ:

«Вулверхэмптон» – «Челси» – 1:3

«Челси» – «Вест Хэм Юнайтед» – 3:2

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:3

«Челси» – «Брентфорд» – 2:0