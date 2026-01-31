ФОТО. 4 тайма по 25 минут. Динамо проиграло спарринг литовскому клубу

В пятницу, 30 января, киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником «бело-синих» выступил действующий чемпион Литвы – «Кауно Жальгирис». Поединок прошел в формате: 4 тайма по 25 минут каждый.

С первых минут динамовцы завладели мячом, однако соперник достаточно надежно действовал у собственных владений. Из моментов в первом тайме из четырех можно вспомнить разве что удар Караваева с острого угла, когда мяч угодил в сетку с внешней стороны, у противоположных ворот удар Бенхаиба из пределов штрафной площади был заблокирован защитниками «бело-синих», а выстрел Карашимы со штрафного метров с 30 не составил особых трудностей для Игнатенко. В остальном попытки подопечных Игоря Костюка создать опасность у владений соперника ни к чему не приводили.

После небольшой паузы на старте второй 25-минутки уже футболисты «Кауно Жальгириса» активнее пошли вперед – в частности, после навеса с правого фланга Игнатенко удачно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками, а удары Бурбы, Урега и Бенхаиба были заблокированы защитниками «бело-синих». Что касается динамовцев, то у подопечных Игоря Костюка особенно ничего не «клеилось» в передней линии. На 42-й минуте Шапаренко разогнал быструю контратаку четыре в три, отдал правее на Волошина, но Назар, обыграв защитника в штрафной площадке, пробил из пределов штрафной площади выше ворот.

Перед третьей 25-минуткой тренерский штаб «Динамо» полностью изменил состав. «Свежие» динамовцы, используя высокий прессинг, попытались завладеть инициативой. В частности, после прострела Вивчаренко с левого фланга Пихаленок не смог попасть ногой по мячу, чтобы замкнуть в касание, чуть позже Александр фирменным ударом от правого угла штрафной площади целил в ближний угол, однако соперников спасла стойка, а после подачи с углового Тиаре, выпрыгнув выше всех, головой пробил мимо ворот.

«Бело-синие» наращивали темп с течением времени, и моментов стало больше. В частности, из пределов штрафной площади пробивал Пихаленок после удобной скидки от Пономаренко, однако мяч пролетел рядом со стойкой. Немного позже к мячу приложился Вивчаренко с дальней дистанции, однако вратарь вытащил мяч из-под перекладины и перевел на угловой. А Огундана, ворвавшись в штрафную площадь по месту правого инсайда, пробил в руки вратарю.

В последней 25-минутке подопечные Игоря Костюка не оставляли надежд открыть счет, при этом и футболисты «Кауно Жальгириса» не отсиживались у собственных ворот. В одном из эпизодов после подачи с углового «бело-синих» выручила стойка после удара Эрнандеса головой, а на 88-й минуте после того, как Тиаре неудачно выбил мяч от собственных ворот, соперник выполнил перехват, и Черных ударом от правого края штрафной площади пробил мимо голкипера в дальний угол (0:1).

Динамовцы попытались ответить – Попов откликнулся на подачу с углового, но после удара Дениса головой мяч пролетел над перекладиной, а после подачи Вивчаренко со штрафного Коробов подставлял ногу, замыкая дальнюю стойку, но мяч пролетел над воротами. Однако на большее у «бело-синих» не хватило времени и сил. В итоге – зафиксировано минимальное поражение подопечных Игоря Костюка (0:1).

Товарищеский матч. 30 января 2026, Турция

Динамо Киев (Украина) – Кауно Жальгирис (Литва) – 0:1

Гол: Федор Черных, 88

Динамо (первые 50 минут): 74. Игнатенко – 20. Караваев, 40. Биловар, 32. Михавко, 44. Дубинчак – 6. Бражко, 9. Волошин, 30. Диалло, 10. Шапаренко, 29. Буяльский – 15. Герич (77. Бленуце, 26).

Динамо (вторые 50 минут): 74. Игнатенко (71. Суркис, 76) – 14. Коробов, 4. Попов, 66. Тиаре, 2. Вивчаренко – 91. Михайленко, 16. Огундана, 39. Герреро, 5. Яцик, 8. Пихаленок – 11. Пономаренко.

Кауно Жальгирис (стартовый состав): 22. Микелионис – 80. Муташ, 3. Толордава, 23. Эрнандес, 14. Эдокполор – 10. Г. Сиргедас, 8. Карашима, 9. Рибейро, 70. Урега, 7. Бенхаиб – 77. Бурба.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея