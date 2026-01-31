Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Супряга без голов. Эпицентр на сборах сыграл вничью с австрийским клубом

Спарринг против команды Ферст Вена завершился миром, без забитых голов

Супряга без голов. Эпицентр на сборах сыграл вничью с австрийским клубом
ФК Эпицентр

30 января каменец-подольский «Эпицентр» провел спарринг на сборах в Турции.

Команда УПЛ сыграла контрольный матч против «Ферст» из австрийского Вены.

Поединок получился напряженным, но безголевым (0:0).

Товарищеский матч. 30 января, Турция

Эпицентр (Украина) – Ферст Вена (Австрия) – 0:0

Эпицентр: Вавшко (Билык, 46), Климец (Кристин С., 46), Нил Кош (ИНП, 46), ИНП (Нервуца, 70), Кирюханцев (Кристин В., 46, Нил Кош, 56), Липовуз (Запорожец, 46), Беженар (Ковалец, 46), Себерио (Миронюк, 46), Сифуэнтес (ИНП, 70), Сидун (ИНП, 46), Демченко (Супряга, 46).

Николай Степанов
