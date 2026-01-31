Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. И полгода не прошло. Астон Вилла отдала игрока в Кристал Пэлас
Англия
31 января 2026, 09:49 | Обновлено 31 января 2026, 10:06
219
0

ОФИЦИАЛЬНО. И полгода не прошло. Астон Вилла отдала игрока в Кристал Пэлас

«Орлы» арендовали Эванна Гессана

31 января 2026, 09:49 | Обновлено 31 января 2026, 10:06
219
0
ОФИЦИАЛЬНО. И полгода не прошло. Астон Вилла отдала игрока в Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванн Гессан

24-летний вингер Эванн Гессан официально сменил клубную прописку, перейдя из «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас».

Нападающий присоединился к «орлам» на правах аренды до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.

«Я действительно очень взволнован. Я долго ждал этого момента и с нетерпением хочу сыграть вместе с новыми партнёрами по команде.

Думаю, с тем качеством, которое у нас есть, мы способны добиться чего-то особенного», – заявил Эванн.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара только летом 2025 года стал игроком «Астон Виллы», оставив «Ниццу» за 30 миллионов евро. Закрепиться в основном составе «львов» Гессану так и не удалось: 21 матч и два гола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. С аренды в аренду. Челси отпустил игрока к гранду Аргентины
Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного игрока сменил клуб в Италии и уже дебютировал
Астон Вилла Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ Эванн Гессан Унаи Эмери аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30 января 2026, 17:08 3
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 13:26 46
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

Стало известно, кто уговорил Авагимяна вернуться в Черноморец
Футбол | 31.01.2026, 09:22
Стало известно, кто уговорил Авагимяна вернуться в Черноморец
Стало известно, кто уговорил Авагимяна вернуться в Черноморец
Теофимо ЛОПЕС: «Ставлю на то, что твой рот не вместит мой член»
Бокс | 31.01.2026, 02:22
Теофимо ЛОПЕС: «Ставлю на то, что твой рот не вместит мой член»
Теофимо ЛОПЕС: «Ставлю на то, что твой рот не вместит мой член»
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем