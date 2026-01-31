ОФИЦИАЛЬНО. И полгода не прошло. Астон Вилла отдала игрока в Кристал Пэлас
«Орлы» арендовали Эванна Гессана
24-летний вингер Эванн Гессан официально сменил клубную прописку, перейдя из «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас».
Нападающий присоединился к «орлам» на правах аренды до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.
«Я действительно очень взволнован. Я долго ждал этого момента и с нетерпением хочу сыграть вместе с новыми партнёрами по команде.
Думаю, с тем качеством, которое у нас есть, мы способны добиться чего-то особенного», – заявил Эванн.
Игрок сборной Кот-д'Ивуара только летом 2025 года стал игроком «Астон Виллы», оставив «Ниццу» за 30 миллионов евро. Закрепиться в основном составе «львов» Гессану так и не удалось: 21 матч и два гола.
Evann Guessand: The Next Chapter ✍️— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 30, 2026
Evann Guessand. Palace. ✅ pic.twitter.com/XYzqweh7L8— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 30, 2026
Guessand is Palace.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 30, 2026
We are delighted to announce the signing of Evann Guessand on loan from Aston Villa ❤️💙
