ОФИЦИАЛЬНО. И полгода не прошло. Астон Вилла отдала игрока в Кристал Пэлас

24-летний вингер Эванн Гессан официально сменил клубную прописку, перейдя из «Астон Виллы» в «Кристал Пэлас».

Нападающий присоединился к «орлам» на правах аренды до лета 2026 года с опцией выкупа контракта.

«Я действительно очень взволнован. Я долго ждал этого момента и с нетерпением хочу сыграть вместе с новыми партнёрами по команде.

Думаю, с тем качеством, которое у нас есть, мы способны добиться чего-то особенного», – заявил Эванн.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара только летом 2025 года стал игроком «Астон Виллы», оставив «Ниццу» за 30 миллионов евро. Закрепиться в основном составе «львов» Гессану так и не удалось: 21 матч и два гола.

