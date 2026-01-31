Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 500 в Абу-Даби

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

31 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66). Поединок начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Присциллой Хон, либо с Александрой Саснович.

📺 Видеотрансляция
