Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66). Поединок начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Присциллой Хон, либо с Александрой Саснович.