Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 500 в Абу-Даби
31 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В первом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66). Поединок начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.
Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Присциллой Хон, либо с Александрой Саснович.
