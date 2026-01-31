31 января на Сьютат де Валенсия пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда несколько предыдущих лет была вынуждена провести в Сегунде. И только в прошлом сезоне получилось набрать такую форму, что позволила наконец-то вернуться в Ла Лигу. Впрочем, автор того успеха, Калеро, доработал только до конца осени и оставил подопечных на предпоследнем месте в текущей таблице Ла Лиги.

Уже в декабре пришел Каштру. Поначалу и у него мало что получалось. Но, кажется, зимними каникулами португалец воспользовался с толком. Его подопечные заметно прибавили, сумев обыграть Севилью и, в крайнем туре, Эльче (с яркими 3:2!), при ничьей с Эспаньолом. И только мадридский Реал, у которого в данном поединке как раз дебютировал в Примере Арбелоа, сумел на этом отрезке оформить победу над аутсайдером - там закончили 0:2.

Атлетико

Клуб в последнее время будто застрял в статусе именно что третьей силы испанского футбола - лучше всех остальных, но заметно отставая от пары главных лидеров. Нет, конечно, пытаются и в Лиге чемпионов при этом себя показать, но на деле даже Жирона с Довбиком и Цыганковым в позапрошлом сезоне теснили гранда на четвертое место.

Сейчас ничего не меняется - все те же неплохие, на данном уровне, результаты в Лиге чемпионов. Но на внутренней арене было поражение на Суперкубке первому же сопернику, Реалу, да и в Примере первый круг заканчивали фактически четвертыми, отставая от Вильярреала. Тот, впрочем, зимой, такое впечатление, начал сдуваться, тогда как столичный гранд не имел проблем ни с Алавесом, ни с Мальоркой.

Статистика личных встреч

У Леванте получалось в 2021-2022 чередовать ничьи и победы над мадридцами. Но оба последних очных матча заканчивались победами Гризманна и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны к шансам хозяев взять хотя бы ничью. У гостей сейчас понятная мотивация и безусловно более высокий класс игроков - ставим на их выездную победу (коэффициент - 1,63 по линии БК betking).