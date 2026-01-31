Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Леванте
31.01.2026 19:30 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 января 2026, 04:07 |
7
0

Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 19:30 по Киеву

31 января 2026, 04:07 |
7
0
Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января на Сьютат де Валенсия пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда несколько предыдущих лет была вынуждена провести в Сегунде. И только в прошлом сезоне получилось набрать такую форму, что позволила наконец-то вернуться в Ла Лигу. Впрочем, автор того успеха, Калеро, доработал только до конца осени и оставил подопечных на предпоследнем месте в текущей таблице Ла Лиги.

Уже в декабре пришел Каштру. Поначалу и у него мало что получалось. Но, кажется, зимними каникулами португалец воспользовался с толком. Его подопечные заметно прибавили, сумев обыграть Севилью и, в крайнем туре, Эльче (с яркими 3:2!), при ничьей с Эспаньолом. И только мадридский Реал, у которого в данном поединке как раз дебютировал в Примере Арбелоа, сумел на этом отрезке оформить победу над аутсайдером - там закончили 0:2.

Атлетико

Клуб в последнее время будто застрял в статусе именно что третьей силы испанского футбола - лучше всех остальных, но заметно отставая от пары главных лидеров. Нет, конечно, пытаются и в Лиге чемпионов при этом себя показать, но на деле даже Жирона с Довбиком и Цыганковым в позапрошлом сезоне теснили гранда на четвертое место.

Сейчас ничего не меняется - все те же неплохие, на данном уровне, результаты в Лиге чемпионов. Но на внутренней арене было поражение на Суперкубке первому же сопернику, Реалу, да и в Примере первый круг заканчивали фактически четвертыми, отставая от Вильярреала. Тот, впрочем, зимой, такое впечатление, начал сдуваться, тогда как столичный гранд не имел проблем ни с Алавесом, ни с Мальоркой.

Статистика личных встреч

У Леванте получалось в 2021-2022 чередовать ничьи и победы над мадридцами. Но оба последних очных матча заканчивались победами Гризманна и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны к шансам хозяев взять хотя бы ничью. У гостей сейчас понятная мотивация и безусловно более высокий класс игроков - ставим на их выездную победу (коэффициент - 1,63 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Леванте
31 января 2026 -
19:30
Атлетико Мадрид
Победа Атлетико 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Айнтрахт Франкфурт – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Эльче – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Леванте Атлетико Мадрид Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»
Футбол | 30 января 2026, 19:17 2
Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»
Юрий МАКСИМОВ: «Динамо продлило с ним контракт, чтобы потом продать»

Украинский тренер – о трансферах «Шахтера» и «Динамо», а также перспективах Шапаренко

ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
Футбол | 30 января 2026, 07:22 2
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного

В клубе будут ждать, пока он адаптируется

Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 13:26
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Футбол | 31.01.2026, 01:52
Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем