Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
30.01.2026 16:00 – FT 1 : 1
Приштина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
74
0

Колос и Приштина обменялись забитыми голами в товарищеском матче

Даниил Алефиренко удачно сыграл на добивании после прохода Артема Гусола

ФК Колос

30 января «Колос» из Ковалевки на сборах в Турции провел очередной спарринг.

Соперником клуба УПЛ стала команда «Приштина» из Косово. Товарищеский матч завершился вничью (1:1).

В первом тайме счет открыл Даниил Алефиренко, удачно добив мяч после действия Артема Гусола. Затем Валерий Бондаренко получил красную карточку за фол в центре поля.

После перерыва Альбин Красничи забил, но лайнсмен зафиксировал офсайд у игрока «Колоса». Андрей Понедельник чуть не забил прямым навесом со штрафного, однако мяч попал в штангу.

Команду из Косово спас гол на 90-й минуте, поразив девятку ворот Ивана Пахолюка (1:1).

В субботу, 31 января, «Колос» проведет следующий спарринг, соперником станет болгарская команда «Локомотив Пловдив».

Товарищеский матч. 31 января 2026, Турция

Колос Ковалевка (Украина) – Приштина (Косово) – 1:1

Голы: Даниил Алефиренко, 30 – Ардиан Муйя, 90

Колос (первый тайм): 38. Пузанков, 2. Рухадзе, 44. Шершень, 5. Бондаренко (кап), 88. Бойко, ИНП, 47. Денисенко, 15. Гусол, 90. Безручук, 19. Алефиренко, 11. Тахири

Колос (второй тайм): 1. Пахолюк, 9. Цуриков (кап), 6. Бурда, 3. Козик, 77. Понедельник, 7. Демченко, 10. Красничи, 20. Гагнидзе, 17. Салабай, 14. Кане, 70. Климчук

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Приштина контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка видео голов и обзор Даниил Алефиренко Артем Гусол Валерий Бондаренко удаление (красная карточка) Альбин Красничи Андрей Понедельник Иван Пахолюк
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
