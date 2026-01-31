Колос и Приштина обменялись забитыми голами в товарищеском матче
Даниил Алефиренко удачно сыграл на добивании после прохода Артема Гусола
30 января «Колос» из Ковалевки на сборах в Турции провел очередной спарринг.
Соперником клуба УПЛ стала команда «Приштина» из Косово. Товарищеский матч завершился вничью (1:1).
В первом тайме счет открыл Даниил Алефиренко, удачно добив мяч после действия Артема Гусола. Затем Валерий Бондаренко получил красную карточку за фол в центре поля.
После перерыва Альбин Красничи забил, но лайнсмен зафиксировал офсайд у игрока «Колоса». Андрей Понедельник чуть не забил прямым навесом со штрафного, однако мяч попал в штангу.
Команду из Косово спас гол на 90-й минуте, поразив девятку ворот Ивана Пахолюка (1:1).
В субботу, 31 января, «Колос» проведет следующий спарринг, соперником станет болгарская команда «Локомотив Пловдив».
Товарищеский матч. 31 января 2026, Турция
Колос Ковалевка (Украина) – Приштина (Косово) – 1:1
Голы: Даниил Алефиренко, 30 – Ардиан Муйя, 90
Колос (первый тайм): 38. Пузанков, 2. Рухадзе, 44. Шершень, 5. Бондаренко (кап), 88. Бойко, ИНП, 47. Денисенко, 15. Гусол, 90. Безручук, 19. Алефиренко, 11. Тахири
Колос (второй тайм): 1. Пахолюк, 9. Цуриков (кап), 6. Бурда, 3. Козик, 77. Понедельник, 7. Демченко, 10. Красничи, 20. Гагнидзе, 17. Салабай, 14. Кане, 70. Климчук
