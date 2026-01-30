Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!

38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В полуфинале серб в пяти сетах переиграл вторую ракетку мира и чемпиона Australian Open двух последних лет Янника Синнера (Италия).

Australian Open 2026. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [4] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

В пятой партии Джокович реализовал единственный брейк-поинт и сам спас восемь. В частности, Ноле ушел с 0:40 в восьмом гейме на подаче.

Джокович в 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open и поборется за 11-й трофей в Мельбурне.

В решающем поединке Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который в своем полуфинальном поединке выбил Александра Зверева.