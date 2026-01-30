Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Australian Open
30 января 2026, 16:33 | Обновлено 30 января 2026, 16:38
742
2

Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!

38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна двух последних лет

30 января 2026, 16:33 | Обновлено 30 января 2026, 16:38
742
2 Comments
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В полуфинале серб в пяти сетах переиграл вторую ракетку мира и чемпиона Australian Open двух последних лет Янника Синнера (Италия).

Australian Open 2026. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [4] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

В пятой партии Джокович реализовал единственный брейк-поинт и сам спас восемь. В частности, Ноле ушел с 0:40 в восьмом гейме на подаче.

Джокович в 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open и поборется за 11-й трофей в Мельбурне.

В решающем поединке Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который в своем полуфинальном поединке выбил Александра Зверева.

По теме:
АЛЬКАРАС: Почувствовал что-то в мышце. Сначала я не думал, что это судорога
ФОТО. Что там происходило? Алькарас vs Зверев: судороги, камбек, триллер
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29 января 2026, 18:59 2
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 17:27
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30.01.2026, 10:48
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Футбол | 30.01.2026, 09:46
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ботинок
Красава!
Ответить
+1
maksimisgreat
Где те, кто писал, что Новак будет статистом???
Ответить
+1
introvert
Чесно кажучи, Сіннер на цьому АО був неймовірно слабким. Як для себе, звичайно. І протягом усього турніру, і особливо сьогодні. Не може чемпіон дозволяти собі настільки безвольну гру на ключових м`ячах. зокрема на брейкпойнтах. Так, у Джоковича фактично був тиждень відпочинку, тоді як італійцю доводилось грати коло за колом, але це аж ніяк не виправдання. Це може пояснити, звідки взялися сили у серба на п`ять сетів, але не може пояснити вкрай слабку менталку Сіннера.
Зазвичай так не роблю, але цього разу мабуть привітаю Карлітоса з чемпіонством заздалегідь.
Ответить
0
Популярные новости
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 24
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем