Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна двух последних лет
38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии 2026!
В полуфинале серб в пяти сетах переиграл вторую ракетку мира и чемпиона Australian Open двух последних лет Янника Синнера (Италия).
Australian Open 2026. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [4] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
В пятой партии Джокович реализовал единственный брейк-поинт и сам спас восемь. В частности, Ноле ушел с 0:40 в восьмом гейме на подаче.
Джокович в 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open и поборется за 11-й трофей в Мельбурне.
В решающем поединке Новак сыграет против Карлоса Алькараса, который в своем полуфинальном поединке выбил Александра Зверева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных
Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе
Зазвичай так не роблю, але цього разу мабуть привітаю Карлітоса з чемпіонством заздалегідь.