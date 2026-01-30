Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо прокомментировали гол Трубина Реалу
Лига чемпионов
30 января 2026, 17:47 | Обновлено 30 января 2026, 17:48
В Динамо прокомментировали гол Трубина Реалу

Назар Волошин высказался о игре между «Бенфикой» и «Реалом»

30 января 2026, 17:47 | Обновлено 30 января 2026, 17:48
В Динамо прокомментировали гол Трубина Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин высказался о матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом», в котором украинский голкипер Анатолий Трубин отличился голом:

– Мы общаемся после ночи Лиги чемпионов, было 18 матчей. Что смотрел, если не секрет?

– Конечно, «Бенфика» – «Реал». Смотрел до последнего гола (улыбается). Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был просто в шоке. Я в шоке, а он еще больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. И поздравляем его команду, которая прошла в плей-офф.

Ранее сообщалось о том, что Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Удивительная статистика. У Реала все плохо в матчах ЛЧ против Бенфики
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
«Я хотел с ним поговорить». Трубин раскрыл детали своего разговора с Куртуа
Бенфика Реал Мадрид жеребьевка Лиги чемпионов Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Назар Волошин (Динамо)
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
