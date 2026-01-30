В Динамо прокомментировали гол Трубина Реалу

Украинский вингер киевского «Динамо» Назар Волошин высказался о матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом», в котором украинский голкипер Анатолий Трубин отличился голом:

– Мы общаемся после ночи Лиги чемпионов, было 18 матчей. Что смотрел, если не секрет?

– Конечно, «Бенфика» – «Реал». Смотрел до последнего гола (улыбается). Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был просто в шоке. Я в шоке, а он еще больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. И поздравляем его команду, которая прошла в плей-офф.

