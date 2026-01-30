Кто лидирует? Рейтинг Золотой бутсы 2025/26

Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют рейтинг игроков-претендентов на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.

У обоих футболистов по 42 набранных очка (21 гол).

На 2 очка меньше имеет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (20 голов).

Эта тройка уже оторвалась от остальных конкурентов.

Игор Тиаго из «Брентфорда», который идет четвертым, имеет в активе только 32 очка (16 голов), а Вангелис Павлидис из «Бенфики» – 28,5 очков (19 голов).

Система начисления очков для игроков разная и зависит от рейтинга чемпионата.

Лидеры гонки Золотой бутсы 2025/26