Кто лидирует? Рейтинг Золотой бутсы 2025/26
Вспомним топ-5 лучших футболистов по количеству очков в соревновании
Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют рейтинг игроков-претендентов на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.
У обоих футболистов по 42 набранных очка (21 гол).
На 2 очка меньше имеет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (20 голов).
Эта тройка уже оторвалась от остальных конкурентов.
Игор Тиаго из «Брентфорда», который идет четвертым, имеет в активе только 32 очка (16 голов), а Вангелис Павлидис из «Бенфики» – 28,5 очков (19 голов).
Система начисления очков для игроков разная и зависит от рейтинга чемпионата.
Лидеры гонки Золотой бутсы 2025/26
- 42 – Гарри Кейн (Бавария), 21 гол
- 42 – Килиан Мбаппе (Реал), 21 гол
- 40 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 20 голов
- 32 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 16 голов
- 28,5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
