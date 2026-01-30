Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 января 2026, 18:25
Кто лидирует? Рейтинг Золотой бутсы 2025/26

Вспомним топ-5 лучших футболистов по количеству очков в соревновании

Кто лидирует? Рейтинг Золотой бутсы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал) возглавляют рейтинг игроков-претендентов на Золотую бутсу в сезоне 2025/26.

У обоих футболистов по 42 набранных очка (21 гол).

На 2 очка меньше имеет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (20 голов).

Эта тройка уже оторвалась от остальных конкурентов.

Игор Тиаго из «Брентфорда», который идет четвертым, имеет в активе только 32 очка (16 голов), а Вангелис Павлидис из «Бенфики» – 28,5 очков (19 голов).

Система начисления очков для игроков разная и зависит от рейтинга чемпионата.

Лидеры гонки Золотой бутсы 2025/26

  • 42 – Гарри Кейн (Бавария), 21 гол
  • 42 – Килиан Мбаппе (Реал), 21 гол
  • 40 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 20 голов
  • 32 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 16 голов
  • 28,5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
Даниил Кирияка
