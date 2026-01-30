В УЕФА отреагировали на очередное противостояние Трубина против Реала

Португальская «Бенфика» и мадридский «Реал» пересекутся в раунде плей-офф Лиги чемпионов по итогам жеребьевки, которая состоялась 30 января в швейцарском Ньоне.

Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. Восемь клубов, которые станут победителями противостояний этого раунда, завоюют путевку в 1/8 финала.

Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА отреагировал на интригующую встречу, опубликовав постер со снимками вратаря «орлов» Анатолия Трубина и форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Второй раунд?» – с такой подписью и эмодзи попкорна был опубликован постер дуэли «Бенфики» и «Реала».

В УЕФА намекнули на игру группового раунда, в который подопечные Жозе Моуриньо одолели королевский клуб со счетом 4:2, а последний гол забил вратарь сборной Украины.