30 января, свой матч в 19 туре чемпионата Саудовской Аравии проведут Аль-Холуд – Аль-Наср. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Холуд

В сильнейшем дивизионе Аль-Холуд оказался не так давно, поэтому от клуба не ждут высоких результатов. Команда идет только на 14-м месте в чемпионате, имея четыре очка отрыва от опасной зоны, при этом есть игра в запасе, по сравнению с некоторыми конкурентами.

В последнем туре Аль-Холуд уступил на своем поле Аль-Эттифак со счетом 1:2, вели после первого тайма, но провалились во второй половине. Клуб единственный в лиге идет без ничьих, 5 побед при 12 поражениях. Главное достижения этого сезона выход в полуфинал Кубка Короля, где придется против сильного Аль-Аиттихад.

Аль-Наср

«Всемирный клуб» резво начал этот сезон, одержав десять побед кряду в чемпионате. Когда уже можно было мечтать о титуле, наступил спад, 3 поражения и одна ничья. Сейчас Аль-Наср снова находится на серии из трех побед. В последнем туре с трудом удалось обыграть дома Аль-Таавон – 1:0, хотя преимущество было существенным.

Команда идет третьей в чемпионате, отставание от лидера 6 очков, а до второй строчки три балла, при этом есть игра в запасе. Аль-Наср хорошо известен в Европе благодаря своим звездам Криштиану Роналду, Жоау Фуликс, Садио Мане. Но даже с такими именами клубу будет сложно взять титул.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, всего три матча, дважды побеждал Аль-Наср и раз была зафиксирована ничья. В битве первого круга Аль-Холуд ожидаемо уступил на выезде со счетом 0:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9.00 для Аль-Холуда и 1.21 для Аль-Наср. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Учитывая турнирное положение и разницу в классе, не удивительно, что гости котируются большими фаворитами этой пары. Аль-Наср приедет за победой, любой другой исход будет считаться неудачей. Думаю, Криштиану и компания будут контролировать ход встречи и возьмут три очка, предлагаю сделать ставку на их победу с форой -1,5 гола за 1,6.