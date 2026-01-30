Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
30 января 2026, 09:30 | Обновлено 30 января 2026, 09:37
198
0

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго еврокубка

30 января 2026, 09:30 | Обновлено 30 января 2026, 09:37
198
0
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЕ

  • 01. Лион (Франция)
  • 02. Астон Вилла (Англия)
  • 03. Мидтьюлланд (Дания)
  • 04. Бетис (Испания)
  • 05. Порту (Португалия)
  • 06. Брага (Португалия)
  • 07. Фрайбург (Германия)
  • 08. Рома (Италия)

Сеяные команды в 1/16 финала ЛЕ

  • 09. Генк (Бельгия)
  • 10. Болонья (Италия)
  • 11. Штутгарт (Германия)
  • 12. Ференцварош (Венгрия)
  • 13. Ноттингем Форест (Англия)
  • 14. Виктория Пльзень (Чехия)
  • 15. Црвена Звезда (Сербия)
  • 16. Сельта (Испания)

Несеяные команды в 1/16 финала ЛЕ

  • 17. ПАОК (Греция)
  • 18. Лилль (Франция)
  • 19. Фенербахче (Турция)
  • 20. Панатинаикос (Греция)
  • 21. Селтик (Шотландия)
  • 22. Лудогорец (Болгария)
  • 23. Динамо Загреб (Хорватия)
  • 24. Бранн (Норвегия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 30 января в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Распределение мест по итогам основного этапа ЛЕ

Возможные пары 1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

  • Селтик (Шотландия) или Лудогорец (Болгария) – Штутгарт (Германия) или Ференцварош (Венгрия)
  • Фенербахче (Турция) или Панатинаикос (Греция) – Ноттингем (Англия) или Виктория Пльзень (Чехия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) или Бранн (Норвегия) – Генк (Бельгия) или Болонья (Италия)
  • ПАОК (Греция) или Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) или Сельта (Испания)
  • Лудогорец (Болгария) или Селтик (Шотландия) – Ференцварош (Венгрия) или Штутгарт (Германия)
  • Панатинаикос (Греция) или Фенербахче (Турция) – Виктория Пльзень (Чехия) или Ноттингем (Англия)
  • Бранн (Норвегия) или Динамо Загреб (Хорватия) – Болонья (Италия) или Генк (Бельгия)
  • Лилль (Франция) или ПАОК (Греция) – Сельта (Испания) или Црвена Звезда (Сербия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

  • Победитель пары 1 – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)
  • Победитель пары 2 – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)
  • Победитель пары 3 – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)
  • Победитель пары 4 – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)
  • Победитель пары 5 – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)
  • Победитель пары 6 – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары 7 – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)
  • Победитель пары 8 – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Бетис – Фейеноорд – 2:1. Как забил и ассистировал Антони. Видео голов
жеребьевка жеребьевка Лиги Европы Лига Европы смотреть онлайн статистические расклады выбор редакции Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Селтик Динамо Загреб Панатинаикос Фенербахче Сельта Болонья ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Бранн Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Виктория Пльзень Утрехт Ференцварош Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Александр Зинченко Артем Довбик РБ Зальцбург Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Лион Генк Порту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 09:37 0
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала

Жозе был в восторге от игры «орлов»

Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29 января 2026, 12:01 78
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open

Элина уступила первой ракетке мира в двух сетах, взяв пять геймов

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29.01.2026, 13:58
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Футбол | 30.01.2026, 08:12
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Футбол | 30.01.2026, 03:42
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Верес выдвинул условие Металлисту 1925 относительно скандального матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем