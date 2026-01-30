Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 января в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго еврокубка
30 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.
Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.
В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЕ
- 01. Лион (Франция)
- 02. Астон Вилла (Англия)
- 03. Мидтьюлланд (Дания)
- 04. Бетис (Испания)
- 05. Порту (Португалия)
- 06. Брага (Португалия)
- 07. Фрайбург (Германия)
- 08. Рома (Италия)
Сеяные команды в 1/16 финала ЛЕ
- 09. Генк (Бельгия)
- 10. Болонья (Италия)
- 11. Штутгарт (Германия)
- 12. Ференцварош (Венгрия)
- 13. Ноттингем Форест (Англия)
- 14. Виктория Пльзень (Чехия)
- 15. Црвена Звезда (Сербия)
- 16. Сельта (Испания)
Несеяные команды в 1/16 финала ЛЕ
- 17. ПАОК (Греция)
- 18. Лилль (Франция)
- 19. Фенербахче (Турция)
- 20. Панатинаикос (Греция)
- 21. Селтик (Шотландия)
- 22. Лудогорец (Болгария)
- 23. Динамо Загреб (Хорватия)
- 24. Бранн (Норвегия)
Видеотрансляция жеребьевки проводится 30 января в 14:00 на официальном сайте УЕФА.
Распределение мест по итогам основного этапа ЛЕ
Возможные пары 1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля
- Селтик (Шотландия) или Лудогорец (Болгария) – Штутгарт (Германия) или Ференцварош (Венгрия)
- Фенербахче (Турция) или Панатинаикос (Греция) – Ноттингем (Англия) или Виктория Пльзень (Чехия)
- Динамо Загреб (Хорватия) или Бранн (Норвегия) – Генк (Бельгия) или Болонья (Италия)
- ПАОК (Греция) или Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) или Сельта (Испания)
- Лудогорец (Болгария) или Селтик (Шотландия) – Ференцварош (Венгрия) или Штутгарт (Германия)
- Панатинаикос (Греция) или Фенербахче (Турция) – Виктория Пльзень (Чехия) или Ноттингем (Англия)
- Бранн (Норвегия) или Динамо Загреб (Хорватия) – Болонья (Италия) или Генк (Бельгия)
- Лилль (Франция) или ПАОК (Греция) – Сельта (Испания) или Црвена Звезда (Сербия)
Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта
- Победитель пары 1 – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)
- Победитель пары 2 – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)
- Победитель пары 3 – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)
- Победитель пары 4 – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)
- Победитель пары 5 – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)
- Победитель пары 6 – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары 7 – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)
- Победитель пары 8 – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)
Сетка плей-офф
Инфографика
