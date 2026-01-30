Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи 1/16 финала пройдут 19 и 26 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В групповой стадии ЛЕ выступали украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЕ

01. Лион (Франция)

02. Астон Вилла (Англия)

03. Мидтьюлланд (Дания)

04. Бетис (Испания)

05. Порту (Португалия)

06. Брага (Португалия)

07. Фрайбург (Германия)

08. Рома (Италия)

Сеяные команды в 1/16 финала ЛЕ

09. Генк (Бельгия)

10. Болонья (Италия)

11. Штутгарт (Германия)

12. Ференцварош (Венгрия)

13. Ноттингем Форест (Англия)

14. Виктория Пльзень (Чехия)

15. Црвена Звезда (Сербия)

16. Сельта (Испания)

Несеяные команды в 1/16 финала ЛЕ

17. ПАОК (Греция)

18. Лилль (Франция)

19. Фенербахче (Турция)

20. Панатинаикос (Греция)

21. Селтик (Шотландия)

22. Лудогорец (Болгария)

23. Динамо Загреб (Хорватия)

24. Бранн (Норвегия)

Видеотрансляция жеребьевки проводится 30 января в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

Распределение мест по итогам основного этапа ЛЕ

Возможные пары 1/16 финала ЛЕ, 19 и 26 февраля

Селтик (Шотландия) или Лудогорец (Болгария) – Штутгарт (Германия) или Ференцварош (Венгрия)

Фенербахче (Турция) или Панатинаикос (Греция) – Ноттингем (Англия) или Виктория Пльзень (Чехия)

Динамо Загреб (Хорватия) или Бранн (Норвегия) – Генк (Бельгия) или Болонья (Италия)

ПАОК (Греция) или Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия) или Сельта (Испания)

Лудогорец (Болгария) или Селтик (Шотландия) – Ференцварош (Венгрия) или Штутгарт (Германия)

Панатинаикос (Греция) или Фенербахче (Турция) – Виктория Пльзень (Чехия) или Ноттингем (Англия)

Бранн (Норвегия) или Динамо Загреб (Хорватия) – Болонья (Италия) или Генк (Бельгия)

Лилль (Франция) или ПАОК (Греция) – Сельта (Испания) или Црвена Звезда (Сербия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЕ, 12 и 19 марта

Победитель пары 1 – Порту (Португалия) или Брага (Португалия)

Победитель пары 2 – Мидтьюлланд (Дания) или Бетис (Испания)

Победитель пары 3 – Фрайбург (Германия) или Рома (Италия)

Победитель пары 4 – Лион (Франция) или Астон Вилла (Англия)

Победитель пары 5 – Брага (Португалия) или Порту (Португалия)

Победитель пары 6 – Бетис (Испания) или Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары 7 – Рома (Италия) или Фрайбург (Германия)

Победитель пары 8 – Астон Вилла (Англия) или Лион (Франция)

Сетка плей-офф

