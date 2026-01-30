Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Лига чемпионов
30 января 2026, 07:42 |
1631
6

Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло

Тренер – о голе Трубина

30 января 2026, 07:42 |
1631
6 Comments
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о решающем голе украинского вратаря Анатолия Трубина в матче против мадридского «Реала» (4:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Португальский наставник признался, что сначала был уверен в выходе команды в плей-офф, однако ситуация оставалась напряженной до последних секунд.

«Когда я сделал замены, то подумал, что мы уже прошли дальше. Но через несколько секунд мне сказали, что это еще не так. Нам повезло со стандартом, и Трубин забил исторический гол. Считаю, мы это заслужили», – сказал Моуринью в эфире Movistar+.

По теме:
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
Футбол | 30 января 2026, 00:02 2
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина

Украинец следил за турнирной таблицей

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 09:37 0
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала

Жозе был в восторге от игры «орлов»

Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Футбол | 29.01.2026, 07:51
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Футбол | 30.01.2026, 07:44
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Поблагодарил Григорчука. Авагимян объяснил, почему вернулся в Черноморец
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Знову бездарні лугандони олійники пишуть в заголовку взагалі не про те , про що йдеться в новині.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vlodya.UA
З тексту: Мауріньо сказав, що повезло, що призначили штрафний, а не що Трубін забив
Ответить
+3
AMUR
Ти бездарнику поважай Трубіна
Ответить
0
AMUR
Тобі гандони використаний повезло що маєш такого класного футболіста як Трубін
Ответить
-3
Xvalenok03
Кому повезет у того и петух снесет.
Ответить
-4
Популярные новости
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 39
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем