Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о решающем голе украинского вратаря Анатолия Трубина в матче против мадридского «Реала» (4:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Португальский наставник признался, что сначала был уверен в выходе команды в плей-офф, однако ситуация оставалась напряженной до последних секунд.

«Когда я сделал замены, то подумал, что мы уже прошли дальше. Но через несколько секунд мне сказали, что это еще не так. Нам повезло со стандартом, и Трубин забил исторический гол. Считаю, мы это заслужили», – сказал Моуринью в эфире Movistar+.