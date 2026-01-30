Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернарду Силва: осечки Арсенала открывают Сити путь к титулу
Англия
30 января 2026, 04:42 | Обновлено 30 января 2026, 04:43
Португалец надеется, что горожане догонят канониров

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил мнение, что осечки «Арсенала» в АПЛ открывают перед «горожанами» путь к титулу.

На текущий момент «канониры» возглавляют таблицу с 50 баллами, тогда как «Сити» располагается на второй строчке, имея в активе 46 очков.

«Ранее я отмечал, что оба коллектива неизбежно столкнутся с потерями очков. К сожалению, начало года сложилось для нас не лучшим образом: мы упустили шанс завладеть психологическим превосходством.

Затем лондонцы могли еще сильнее увеличить дистанцию, но им это не удалось. Таким образом, они оставили нам шанс на успех.

За период моих выступлений в Англии «Ливерпуль» дважды становился чемпионом, а мы завоевали шесть титулов, поэтому я еще не заставал побед «Арсенала» в лиге. Однако нужно признать, что сейчас их позиция выгоднее нашей.

Впереди длинная дистанция, и каждый игровой год уникален. Мы сохраняем веру в себя и амбиции защитить звание чемпионов Премьер–лиги», – подчеркнул Бернарду Силва.

Бернарду Силва Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
