Стало известно, за сколько Роман Яремчук может перейти в Лион
Украинец близок к переходу в «Лион»
«Лион» может подписать украинского форварда Романа Яремчука.
Как сообщает источник, французский клуб активно продвигается в переговорах по нападающему «Олимпиакоса».
«Лион» уже сделал предложение об аренде Яремчука до конца сезона с опцией выкупа за 4 миллиона евро. Кандидатура украинского сборника полностью соответствует требованиям главного тренера Паулу Фонсеки, который ищет усиление атакующей линии на вторую часть сезона.
Отмечается, что сам Яремчук положительно относится к возможному переходу и заинтересован в спортивном проекте «Лиона». Окончательное решение может быть принято в последние дни трансферного окна.
