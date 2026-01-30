Стало известно, за сколько Роман Яремчук может перейти в Лион

«Лион» может подписать украинского форварда Романа Яремчука.

Как сообщает источник, французский клуб активно продвигается в переговорах по нападающему «Олимпиакоса».

«Лион» уже сделал предложение об аренде Яремчука до конца сезона с опцией выкупа за 4 миллиона евро. Кандидатура украинского сборника полностью соответствует требованиям главного тренера Паулу Фонсеки, который ищет усиление атакующей линии на вторую часть сезона.

Отмечается, что сам Яремчук положительно относится к возможному переходу и заинтересован в спортивном проекте «Лиона». Окончательное решение может быть принято в последние дни трансферного окна.