Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, за сколько Роман Яремчук может перейти в Лион
Франция
30 января 2026, 05:42 |
580
0

Стало известно, за сколько Роман Яремчук может перейти в Лион

Украинец близок к переходу в «Лион»

30 января 2026, 05:42 |
580
0
Стало известно, за сколько Роман Яремчук может перейти в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Лион» может подписать украинского форварда Романа Яремчука.

Как сообщает источник, французский клуб активно продвигается в переговорах по нападающему «Олимпиакоса».

«Лион» уже сделал предложение об аренде Яремчука до конца сезона с опцией выкупа за 4 миллиона евро. Кандидатура украинского сборника полностью соответствует требованиям главного тренера Паулу Фонсеки, который ищет усиление атакующей линии на вторую часть сезона.

Отмечается, что сам Яремчук положительно относится к возможному переходу и заинтересован в спортивном проекте «Лиона». Окончательное решение может быть принято в последние дни трансферного окна.

По теме:
В Лиге Европы дальше будет плей-офф. Определена предварительная сетка
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
трансферы Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Паулу Фонсека Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Футбол | 30 января 2026, 00:27 2
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все
Анатолий Трубин и гол на 98-й минуте в матче с Реалом, который изменил все

Вашему вниманию – история от журналиста Ника Миллера про подвиг Анатолия Трубина

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29 января 2026, 18:59 1
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Футбол | 29.01.2026, 09:44
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Жозе Моуриньо после гола Трубина выступил с требованием
Футбол | 30.01.2026, 06:22
Жозе Моуриньо после гола Трубина выступил с требованием
Жозе Моуриньо после гола Трубина выступил с требованием
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 18:03
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем