30 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

01. Арсенал (Англия)

02. Бавария (Германия)

03. Ливерпуль (Англия)

04. Тоттенхэм (Англия)

05. Барселона (Испания)

06. Челси (Англия)

07. Спортинг (Португалия)

08. Манчестер Сити (Англия)

Сеяные команды в 1/16 финала

09. Реал Мадрид (Испания)

10. Интер (Италия)

11. ПСЖ (Франция)

12. Ньюкасл (Англия)

13. Ювентус (Италия)

14. Атлетико Мадрид (Испания)

15. Аталанта (Италия)

16. Байер (Германия)

Несеяные команды в 1/16 финала

17. Боруссия Дортмунд (Германия)

18. Олимпиакос (Греция)

19. Брюгге (Бельгия)

20. Галатасарай (Турция)

21. Монако (Франция)

22. Карабах (Азербайджан)

23. Буде-Глимт (Норвегия)

24. Бенфика (Португалия)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 30 января в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

Распределение мест по итогам основного этапа ЛЧ

Возможные пары 1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля

Монако (Франция) или Карабах (Азербайджан) – ПСЖ (Франция) или Ньюкасл (Англия) Брюгге (Бельгия) или Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия) или Атлетико (Испания) Буде-Глимт (Норвегия) или Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) или Интер (Италия) Боруссия Д (Германия) или Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) или Байер (Германия) Карабах (Азербайджан) или Монако (Франция) – Ньюкасл (Англия) или ПСЖ (Франция) Галатасарай (Турция) или Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания) или Ювентус (Италия) Бенфика (Португалия) или Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия) или Реал (Испания) Олимпиакос (Греция) или Боруссия Д (Германия) – Байер (Германия) или Аталанта (Италия)

Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта

Победитель пары 1 – Барселона (Испания) или Челси (Англия)

Победитель пары 2 – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)

Победитель пары 3 – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)

Победитель пары 4 – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)

Победитель пары 5 – Челси (Англия) или Барселона (Испания)

Победитель пары 6 – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)

Победитель пары 7 – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)

Победитель пары 8 – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика