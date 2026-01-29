Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 января в 13:00 в Ньоне пройдет жеребьевка главного еврокубка
30 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Согласно сетке – они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.
Матчи 1/16 финала пройдут 17/18 и 24/25 февраля. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 27 февраля.
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ
- 01. Арсенал (Англия)
- 02. Бавария (Германия)
- 03. Ливерпуль (Англия)
- 04. Тоттенхэм (Англия)
- 05. Барселона (Испания)
- 06. Челси (Англия)
- 07. Спортинг (Португалия)
- 08. Манчестер Сити (Англия)
Сеяные команды в 1/16 финала
- 09. Реал Мадрид (Испания)
- 10. Интер (Италия)
- 11. ПСЖ (Франция)
- 12. Ньюкасл (Англия)
- 13. Ювентус (Италия)
- 14. Атлетико Мадрид (Испания)
- 15. Аталанта (Италия)
- 16. Байер (Германия)
Несеяные команды в 1/16 финала
- 17. Боруссия Дортмунд (Германия)
- 18. Олимпиакос (Греция)
- 19. Брюгге (Бельгия)
- 20. Галатасарай (Турция)
- 21. Монако (Франция)
- 22. Карабах (Азербайджан)
- 23. Буде-Глимт (Норвегия)
- 24. Бенфика (Португалия)
Видеотрансляция жеребьевки проводится 30 января в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
Распределение мест по итогам основного этапа ЛЧ
Возможные пары 1/16 финала ЛЧ, 17/18 и 24/25 февраля
- Монако (Франция) или Карабах (Азербайджан) – ПСЖ (Франция) или Ньюкасл (Англия)
- Брюгге (Бельгия) или Галатасарай (Турция) – Ювентус (Италия) или Атлетико (Испания)
- Буде-Глимт (Норвегия) или Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) или Интер (Италия)
- Боруссия Д (Германия) или Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) или Байер (Германия)
- Карабах (Азербайджан) или Монако (Франция) – Ньюкасл (Англия) или ПСЖ (Франция)
- Галатасарай (Турция) или Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания) или Ювентус (Италия)
- Бенфика (Португалия) или Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия) или Реал (Испания)
- Олимпиакос (Греция) или Боруссия Д (Германия) – Байер (Германия) или Аталанта (Италия)
Возможные пары 1/8 финала ЛЧ, 10/11 и 17/18 марта
- Победитель пары 1 – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
- Победитель пары 2 – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
- Победитель пары 3 – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
- Победитель пары 4 – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
- Победитель пары 5 – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
- Победитель пары 6 – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
- Победитель пары 7 – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
- Победитель пары 8 – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
