Australian Open
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026

Коллаж Sport.ua

29 января Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Яник Синнер (Италия, ATP 2) проведут полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

Встреча начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральном стадионе турнира – Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 6:4 в пользу Янника.

Победитель поединка в финале сыграет либо с Карлосом Алкьарасом, либо с Александром Зверевым.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Новак Джокович Янник Синнер смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
