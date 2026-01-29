Australian Open29 января 2026, 23:24 | Обновлено 29 января 2026, 23:25
26
0
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026
29 января 2026, 23:24 | Обновлено 29 января 2026, 23:25
26
0
29 января Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Яник Синнер (Италия, ATP 2) проведут полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.
Встреча начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральном стадионе турнира – Rod Laver Arena.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 6:4 в пользу Янника.
Победитель поединка в финале сыграет либо с Карлосом Алкьарасом, либо с Александром Зверевым.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных
Теннис | 29 января 2026, 17:27 24
К сожалению, Элине не удалось наказать «нейтральную» первую ракетку мира
Футбол | 29.01.2026, 01:57
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Теннис | 29.01.2026, 18:03
Комментарии 0
Популярные новости
28.01.2026, 06:02 7
29.01.2026, 13:58
29.01.2026, 00:05 51
28.01.2026, 08:45 10
28.01.2026, 00:01
28.01.2026, 11:50 6
29.01.2026, 07:45 5
29.01.2026, 06:47 12