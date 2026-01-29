Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Яник Синнер (Италия, ATP 2) проведут полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

Встреча начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральном стадионе турнира – Rod Laver Arena.

Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 6:4 в пользу Янника.

Победитель поединка в финале сыграет либо с Карлосом Алкьарасом, либо с Александром Зверевым.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА