30 января, свою встречу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проведут Новак Джокович (АТР 4) и Янник Синнер (АТР 2).

Начало матча запланировано на 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Новак Джокович

Легендарный серб продолжает погоню за своим 25-м слэмом в карьере. Если сделать разбор достижений Джоковича – Australian Open для него самый успешный турнир, целых 10 раз он брал здесь титул. Спортсмену уже 38 лет, он и сам признает, что Синнер и Алькарас сильнее него, но продолжает бороться.

На этом турнире Новаку сопутствовала удача, он начал с победы над испанцем Мартинесом – 6:3, 6:2, 6:2, точно с таким счетом был обыгран итальянец Маэстрелли. В третьем круге хватило трех сетов, чтоб одолеть нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа – 6:3, 6:4, 7:6. Далее Джокович не играл, так как снялся с турнира чех Меншик. Серб был близок к вылету в четвертьфинале против итальянца Музетти, где уступал 4:6, 3:6 и выигрывал 3:1 в третьем сете – в этот момент соперник снялся с матча из-за травмы.

Янник Синнер

Итальянцу пока далеко до предстоящего соперника по количеству выигранных мейджоров. У него их четыре, дважды он выигрывал именно Открытый чемпионат Австралии, сейчас пробует защитить титул.

За весь этот турнир Синнер пока отдал только одну партию. Он начал с победы над французом Гастоном – 6:2, 6:1 и соперник снялся. Далее уверенно прошел австралийца Дакворта – 6:4, 3:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником стал земляк Дардери – 6:1, 6:3, 7:6. В четвертьфинале Янник не оставил шансов самоуверенному американцу Шелтону – 6:3, 6:4, 6:4. Многие ждут очередной битвы Синнера и Алькараса в финале, сценарий вполне вероятный.

Личные встречи

История очных противостояний насчитывает десять матчей, пока Синнер ведет со счетом 6:4. Стоит обратить внимание и на тот факт, что Джокович проиграл сопернику последние пять встреч.

Прогноз

Афиша выглядит эффектно, нас ожидает битва поколений, но я соглашусь с букмекерами, которые не дают шансов сербу. Джокович с большой долей везения пробился в полуфинал, не думаю, что он сможет создать проблемы молодому и сильному итальянцу.

Синнер младше на 14 лет, в этом его главное преимущество. Как не крути, но серб постепенно проигрывает эту гонку со временем. Жду уверенной победы Янника, поэтому ставлю на его успех с форой -7,5 геймов за 1,9.